Guerra, Putin: «La Russia pronta a difendersi con ogni mezzo. Cresce minaccia di una guerra nucleare»

Le ultime notizie dalla guerra in Ucraina oggi. Le forze di Kiev hanno ottenuto recenti guadagni nell'oblast di Kharkiv nord-orientale, mentre l'esercito russo ha condotto attacchi limitati e si sono difese dalle azioni di controffensiva ucraine.

Fonti di Mosca hanno invece affermato che sono stati compiuti progressi territoriali marginali vicino a Bakhmut, ma senza riuscire a circondare la città.

Russia, tecnici dei riscaldamenti inviati in Ucraina: case al gelo (-38°) per mancata manutenzione

La portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo (MFA) Maria Zakharova ha smentito le voci del 5 dicembre secondo cui la Russia si sta preparando a ritirarsi o trasferire il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Il Cremlino ha messo a tacere le voci in Russia di una seconda ondata di mobilitazione in uno sforzo apparente per gestire la crescente preoccupazione della società e ricentralizzare le informazioni sulla guerra con il governo russo.