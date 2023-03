Guerra Ucraina, Kiev: «Da inizio conflitto 172.900 militari russi uccisi». Cina, pronti a più scambi militari con Putin

Guerra Ucraina - Ora che sono arrivati i carri armati Leopard si fa strada l'ipotesi che prima dell'estate possa prendere il via la controffensiva di Kiev contro l'esercito invasore della Russia. Ieri le truppe ucraine hanno colpito un deposito ferroviario e hanno messo fuori uso la rete elettrica a Melitopol, città occupata dai russi. A Bakhmut non ci sono progressi sostanziali ma il capo delle truppe Wagner ha affermato di aver subito danni.

Nucleare - Dopo l'ispezione alla centrale di Zaporizhzia, dove la situazione non migliora e anzi aumentano le ostilità attorno all'impianto, il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha detto, che bisogna evitare una catastrofe e di stare lavorando per un compromesso tra Mosca e Kiev. Ha detto anche che i combattimenti attorno all'impianto rischiano di provocare «un grave incidente che non risparmierebbe nessuno».

Cina - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di aver invitato il leader cinese Xi Jinping a Kiev. Ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato a Zelensky, ha parlato della prossima Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista il 26 aprile. La Cina non ha ancora deciso quale sarà il suo ruolo per la pace in Ucraina, ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha annunciato che Vladimir Putin potrebbe essere in Turchia il 27 aprile.

Nato - Oggi è in programma la riunione dei ministri degli Esteri di 9 Paesi dell'Europa dell'est più Stati Uniti, Spagna, Svezia e Finlandia. Oggi la Turchia dovrebbe approvare l'ingresso della Finlandia nella Nato.

Povertà - Due famiglie su cinque in Ucraina hanno estremo bisogno di mezzi di sostentamento e di beni di prima necessità e il Paese, un anno dopo l'intensificarsi del conflitto, sta affrontando tassi di sfollamento, inflazione e disoccupazione senza precedenti. Questo l'allarme lanciato oggi da Save the Children, l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita delle bambine e dei bambini e garantire loro un futuro.