Guerra Ucraina-Russia, la diretta. Kiev: arrivati sistemi di difesa anti-drone da Usa. Biden: conseguenze se Mosca usa bomba sporca

Guerra in Ucraina, le notizie del 26 ottobre. La Russia ha notificato agli Stati Uniti della sua intenzione di iniziare le esercitazioni Grom, ovvero esercitazioni le strategiche nucleari. Lo ha spiegato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, sottolineando che la notifica delle esercitazione è un atto di routine. Gli Usa comunque hanno spiegato che non vedono evidenze che Mosca stai facendo preparativi per usare l'arma nucleare.