Guerra in Ucraina diretta oggi 27 aprile, quindicesimo mese dall'attacco della Russia.

Guerra Ucraina: ino sguardo alle previsioni meteo, uno al calendario: scatterà prima la controffensiva di Kiev o quella di Mosca. Intanto I commenti fatti dai funzionari russi, tra cui il capo del gruppo Wagner Group Yevgeny Prigozhin, evidenziano una «ansia pervasiva» per una potenziale controffensiva ucraina. Lo ha affermato l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Un noto blogger militare russo - riporta il think tank Usa - ha ipotizzato che la controffensiva sarà pianificata durante le celebrazioni del 9 maggio in Russia. Mentre le parole di Prigozhin si riferiscono al miglioramento delle condizioni meteorologiche che consentirebbero alle forze armate ucraine di portare avanti i loro piani controffensivi. Da parte sua, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha definito «schizofreniche» le discussioni sui potenziali negoziati dopo una controffensiva ucraina.