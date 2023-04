Guerra in Ucraina diretta oggi 30 aprile, Kiev: «Le bombe russe hanno ucciso 477 bambini. Cina intermediaria per la pace? È possibile»

Guerra in Ucraina diretta oggi 30 aprile, quindicesimo mese dall'invasione messa in atto dalla Russia di Putin.

È aumentato a 477 il numero di bambini che hanno perso la vita nei bombardamenti russi in Ucraina, rende noto la Procura generale di Kiev, come riporta Ukrinform. I minorenni feriti sono 955. «A oggi, più di 1.432 bambini sono stati colpiti in Ucraina a causa dell'aggressione ella Russia. Secondo le informazioni ufficiali, 477 bambini sono stati uccisi e più di 955 sono stati feriti», si legge nel report della Procura, che sottolinea come i dati non siano completi. Il 28 aprile 6 bambini sono morti in un edificio colpito da un missile a Uman e un'altra piccola di due anni è stata uccisa in un attacco a Dnipro.