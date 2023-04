Guerra in Ucraina diretta oggi 29 aprile: Kiev contrattacca, bombardamenti nella Crimea, i civili uccisi dai russi a Uman salgono a 25, i bambini sono 5

Guerra in Ucraina diretta oggi 29 aprile, le ultime notizie quindicesimo mesi dall'attacco della Russia.

Guerra Ucraina, in attesa della controffensiva di primavera, da parte ucraina o da parte russa non è ancora dato sapere, Kiev contrattacca comunque lanciando un raid con droni contrio un deposito di carburante a Kozacha, nella zona di Sebastopoli, in Crimea, dal 2014 occupata da Mosca e che l'Ucraina vorrebbe includere nelle future trattative per la pace. Le fiamme hanno illuminato per tutta la notte l'area del deposito e servirà molto tempo per spegnerle.

The Russian occupational forces are requesting additional help to extinguish the raging fire in the occupied city of Sevastopol, including aerial firefighting. #Sevastopol #Crimea #Ukrainepic.twitter.com/ameWdbZaPe — (((Tendar))) (@Tendar) April 29, 2023

Su Telegram il governatore della provincia annessa alla Russia, Mikhail Razvozhayev. «Depositi militari di carburante sono in fiamme, secondo le prime informazioni l'incendio è stato causato da un drone», si legge nel messaggio secondo quanto riporta la Tass. Non ci sono notizie di vittime, e si parla di una zona di circa mille metri quadri in fiamme. L'Ucraina ha più volte affermato l'intenzione di riprendere il controllo della Crimea che la Russia si è annessa illegalmente nel 2014.

L'attacco con droni ha provocato «l'allarme di livello più alto possibile, il quattro», ha denunciato il governatore, Mikhail Razvozhayev. Le infrastrutture civili non sono state interessate dall'attacco e i rifornimenti di carburante alla città potranno proseguire senza problemi, ha precisato. Sono state dispiegate 18 unità di pompieri a causa delle dimensioni dell'incendio. Ci vorranno diverse ore per spegnerlo, ha aggiunto.