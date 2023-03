Guerra Ucraina: dalla Gran Bretagna proiettili all’uranio a Kiev, l'Ira di Mosca. Nuova ondata di attacchi informatici degli hacker filorussi

Guerra in Ucraina diretta oggi 22 marzo quando si sta per doppiare la boa dei 13 mesi dall'aggressione da parte della Russia.

Inizia una nuova giornata di sofferenza per gli ucraini mentre Xi Jinping lascia Mosca confermando sostanzialmente i timori dell'Occidente.

«La Cina non ha una posizione imparziale» e «finora non abbiamo sentito nulla da Putin e da Xi che ci induca a credere che la guerra in Ucraina finirà presto». Nel secondo giorno di visita del leader cinese al Cremlino, la Casa Bianca boccia apertamente il suo ruolo di 'peacemaker', accusando Mosca e Pechino di volere «un mondo che giochi con le loro regole» e accelerando sulla fornitura di Abrams e Patriot a Kiev. «Non penso che si possa ragionevolmente considerare la Cina come imparziale in alcun modo», ha attaccato John Kirby in un affollatissimo breafing. Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa ha anche evidenziato che dall'incontro tra lo 'zar' e il presidente cinese non sono uscite indicazioni che lascino sperare nella rapida conclusione del conflitto. La ventilata proposta di un cessate il fuoco, ha ribadito Kirby, non farebbe che «congelare la linea del fronte» ratificando le conquiste russe e dando a Putin «tempo e modo di riorganizzare le sue forze militari», in crisi di mezzi, munizioni e morale. A mettere in discussione l'imparzialità di Pechino inoltre è la fornitura da parte di alcune società cinesi di materiale ad uso duale (militare e civile) alla Russia, ha accusato Kirby.

Rivelazioni confermate anche dal New York Times, secondo cui il Dragone ha venduto a Mosca droni e componenti per oltre 12 milioni di dollari dall'inizio dell'invasione dell' Ucraina. Si tratta di una settantina di fornitori cinesi, che hanno venduto 26 marche diverse di droni cinesi alla Russia. Il secondo marchio più venduto è stato Autel, un produttore cinese di droni con filiali negli Stati Uniti, in Germania e in Italia. «E' difficile stabilire se i droni cinesi contengano tecnologie americane che violerebbero le norme statunitensi o se siano legali», scrive l'Nyt osservando che le spedizioni «sono spesso arrivate attraverso piccoli intermediari ed esportatori».

Particolarmente problematica per il governo americano è la Dji, l'azienda produttrice di droni quadcopter che sono diventati il simbolo di un nuovo tipo di guerra nel Paese. Stando al giornale, le vendite dei suoi droni alla Russia sono continuate, nonostante l'azienda - già bersaglio degli Usa nei controlli sulle esportazioni - abbia dichiarato di aver sospeso le spedizioni sia in Russia sia in Ucraina.

Secondo esperti consultati dal Wall Street Journal, gli Usa probabilmente risponderanno ad un rafforzamento degli aiuti militari alla Russia da parte di Pechino sanzionando le specifiche società e istituzioni finanziarie cinesi coinvolte. Intanto il Pentagono ha annunciando l'accelerazione della consegna («il più presto possibile») a Kiev di 31 tank e due sistemi missilistici per la difesa aerea.

Anzichè fornire l'ultima versione degli Abrams, che avrebbe richiesto almeno un anno, gli Usa hanno optato per la versione più vecchia (e anche più facile da manovrare) M1A1: i tempi di consegna stimati sono entro l'autunno. Le due batterie di Patriot invece potrebbero arrivare prima, dato che l'addestramento di 65 soldati ucraini a Fort Skill, Oklahoma, è già a buon punto