Guerra in Ucraina, la Nato: «Determinerà il destino del mondo». Medvedev: verranno altri conflitti

«Il concetto di democrazia deve essere protetto oggi come non mai. Gli ucraini mostrano al mondo cosa significa combattere in ciò che credi. Il risultato di questa guerra determinerà il destino del mondo: continueremo a sostenere l'Ucraina». Lo ha detto il Presidente del Comitato militare della Nato, l'ammiraglio Rob Bauer, aprendo la riunione dei capi di Stato Maggiore alleati.

Putin: «L'iniziativa in Ucraina è nelle nostre mani, ​non ci ritireremo dai territori conquistati»