Guerra Ucraina, attacchi a Kiev e Odessa: «I peggiori dalla primavera». Pioggia di droni sulla Russia: chiusi tre aeroporti.

Guerra Ucraina, gli aggiornamenti in diretta. Pioggia di droni nella notte in Russia. Attacchi, abbattimenti e chiusure di spazi aerei sono stati segnalati da Mosca in almeno sette regioni compresa quella della capitale. Colpito l'aeroporto di Pskov, non lontano dal confine con l'Estonia. La Russia intanto afferma di aver distrutto quattro navi militari ucraine nel Mar Nero. Esplosioni sono avvenute nella notte anche nella capitale ucraina Kiev e nella città meridionale ucraina di Odessa.