Guerra Ucraina, jet russo abbatte drone americano sul Mar Nero. Mosca: «Usa smettano attività militari su nostri confini». Caccia Ue intercettano aereo russo sull'Estonia

Alta tensione Mosca-Washington. Un jet russo si è scontrato con un drone MQ-9 statunitense che 'stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionalè sul Mar Nero. Gli Stati Uniti hanno convocato l'ambasciatore di Mosca. 'Un atto pericoloso e poco professionale dei russì, la reazione del Pentagono. La Russia non vuole lo 'scontrò con Washington, ha detto il diplomatico spiegando però che 'gli aerei americani non dovrebbero trovarsi vicino al confine russo«. Intanto, nel consueto messaggio serale, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha assicurato ai concittadini che «vinceremo questa guerra». «Stiamo facendo di tutto per questo», ha ribadito.