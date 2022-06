Guerra Ucraina in diretta, battaglia a Severodonetsk: «si decide il futuro del Donbass». Kiev: oltre 1.100 raid aerei anti-Russia da inizio guerra

Guerra in Ucraina, le ultime notizie del 9 giugno in diretta. Le forze ucraine hanno lanciato oltre 1.100 attacchi aerei contro l'esercito russo dall'inizio della guerra il 24 febbraio scorso. Lo ha reso noto il comando dell'aeronautica di Kiev, precisando che sono stati colpiti obiettivi come armamenti, truppe e centri logistici. Intanto il consigliere alla Sicurezza Nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan sostiene: «Siamo impegnati a fornire tutte le apparecchiature e gli strumenti necessari all'Ucraina per essere in grado di resistere alle avanzate russe e respingerle dove è possibile». L'epicentro della battaglia resta Severodonetsk: qui si decide il futuro del Donbass.

Di Paola: «Sbloccare i carichi di grano conviene a tutti. Lo sminamento dei porti ucraini? Lento e rischioso»

Ucraina, la giornata in diretta

Ore 8.15 - Le autorità canadesi hanno annunciato il divieto di fornire una serie di servizi per le industrie chimiche e petrolifere russe. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri canadese. Le nuove restrizioni includono il divieto di 28 tipi di servizi per il funzionamento delle industrie petrolifere, del gas e chimiche, compresa la manutenzione, la gestione, la contabilità e la pubblicità.

Ore 7.54 - Le truppe russe stanno bombardando sia le strutture industriali che i quartieri civili nella regione di Luhansk. Lo ha scritto su Facebook il capo dell'amministrazione militare regionale Sergey Gaidai. «I nemici - ha dichiarato - continuano a cercare senza successo i punti deboli nella difesa di Severodonetsk, mentre sparano a quartieri pacifici e strutture industriali nella regione di Luhansk. Nella notte hanno preso di mira due volte l'impianto chimico Severodonetsk Azot, danneggiandone almeno due strutture, una delle quali serve a produrre ammoniaca».

Ore 7.36 - Gli Stati Uniti hanno approntato un piano per addestrare i militari ucraini all'utilizzo dei sistemi di lanciarazzi multipli sofisticati che Washington invierà a Kiev. Lo ha detto il capo degli Stati Maggiori Riuniti, il generale Mark Milley, spiegando che un primo gruppo di militari ucraini sta già partecipando all'addestramento da parte di truppe americane in Germania.

Ore 7.01 - «Severodonetsk rimane l'epicentro dello scontro nel Donbass... Per molti aspetti, il destino del Donbass viene deciso lì». Lo afferma il presidente ucraino Volodymir Zelensky.

Ore 5.48 - La Russia ha schierato altri 30 carri armati T-62 a Vasylivka, un villaggio a circa 35 chilometri a sud di Zaporizhzhia (sud): lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa ucraino, Oleksandr Motuzianyk, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

Ore 3.57 - «Siamo impegnati a fornire tutte le apparecchiature e gli strumenti necessari all'Ucraina per essere in grado di resistere alle avanzate russe e respingerle dove è possibile». Lo afferma il consigliere alla Sicurezza Nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan, secondo quanto riportano i media statunitensi. «Siamo preoccupati da ogni atto di aggressione della Russia, da ogni centimetro di territorio ucraino che occupano, che bombardano e che distruggono». aggiunge Sullivan. E per questo «siamo impegnati a fornire» le armi necessarie per consentire a Kiev di resistere.

Ore 2.24 - Le truppe ucraine hanno ucciso ieri 30 soldati russi ed hanno distrutto tre depositi di munizioni, due veicoli corazzati da combattimento e quattro veicoli militari di Mosca: lo ha reso noto il comando operativo Sud di Kiev, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

The Russian invasion of Ukraine must end.



But until that happens, we need immediate action:



1. We need to bring stability to global food & energy markets.



2. We need to make resources available immediately to help the poorest countries & communities. https://t.co/j3qZwVry32 — António Guterres (@antonioguterres) June 8, 2022

Ore 2.01 - «L'invasione russa dell'Ucraina deve finire. Ma finché ciò non accadrà, abbiamo bisogno di azioni immediate: 1. Dobbiamo portare stabilità ai mercati alimentari ed energetici globali. 2. Abbiamo bisogno di rendere immediatamente disponibili risorse per aiutare i Paesi e le comunità più povere»: lo scrive in un tweet il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

Ore 1.30 - Le forze ucraine hanno lanciato oltre 1.100 attacchi aerei contro l'esercito russo dall'inizio della guerra il 24 febbraio scorso. Lo ha reso noto il comando dell'aeronautica di Kiev, precisando che sono stati colpiti obiettivi come armamenti, truppe e centri logistici. Lo riporta il Kyiv Independent.