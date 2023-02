Guerra Ucraina, aerei russi sfiorano i confini Usa. Lavrov: «Occidente verso punto di non ritorno»

Guerra Ucraina, diretta oggi 15 febbraio. Mentre si avvicina il primo anno dall'aggressione della Russia all'Ucraina (24 febbraiio) la Norvegia, che fornirà all'Ucraina otto carri armati Leopard, ha reso noto ciò che l'intelligence americana già sapeva ma con la Casa Bianca che aveva preferito non diffondere per non acuire la tensione sul conflitto in Ucraina. Ovvero che dopo un'assenza - almeno ufficialmente - di una trentina d'anni, navi e sottomarini con armamenti nucleari russi sono stati dislocati nel mar Baltico. Si tratta di navi della Flotta Nordica, che all'epoca delle guerra Fredda si muovevano nel Baltico con armi nucleari, cosa che non era più accaduta dopo lo scioglimento dell'Urss.

«La parte chiave del potenziale nucleare è sui sottomarini e le navi di superficie della Flotta Nordica», scrivono i servizi di Oslo nel loro rapporto annuale, notando come le armi nucleari tattiche rappresentino «una minaccia particolarmente seria in diversi scenari operativi nei quali potrebbero essere coinvolti paesi della Nato».

Intanto i russi intensificano i raid nei pressi dei confini dell'Europa e degli Stati Uniti, una prassi regolare per testare i tempi di reazioni delle difese, ma che in questo periodo assume un valore più forte.

Le NORAD effectue une interception de routine d’aéronefs russes dans la zone d’identification de défense aérienne pic.twitter.com/bUDqi0MnN2 — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) February 14, 2023

Intanto si indebolisce il sostegno degli americani alle forniture di armi all' Ucraina da parte degli Stati Uniti: secondo un sondaggio dell'Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, il 48% degli intervistati si dichiara favorevole all'invio di armi, contro il 66% del maggio scorso, cioè a meno di tre mesi dall'inizio della guerra. Il sondaggio, riporta il Guardian, indica inoltre che il 29% degli intervistati si oppone all'invio di armi mentre il 22% non si dichiara né favorevole né contrario. Gli americani sono divisi anche sull'invio di fondi governativi a Kiev, con il 37% che si dichiara favorevole, il 38% contrario e il 23% né favorevole né contrario