Guerra Ucraina, Zelensky a sorpresa a Londra: incontro con Sunak. A Kiev centinaia di missili e droni per difesa aerea

A Berlino dopo la tappa italiana, Volodymyr Zelensky ha chiesto a Olaf Scholz la partecipazione della Germania alla «coalizione dei caccia» per vincere contro Vladimir Putin, con la promessa che l' Ucraina non attaccherà il territorio russo. Ma il cancelliere, che ha ribadito all'ospite pieno sostegno «fino a quando sarà necessario», non si è sbilanciato su quello che rappresenta uno dei nodi più delicati della guerra che imperversa nel continente. Felpa nera e pantaloni verde militare, in cancelleria il leader ucraino ha dichiarato di credere fermamente nella vittoria, sostenendo fra l'altro che «la sconfitta irreversibile dell'aggressore sia possibile entro l'anno». Un messaggio importante nella prima visita in Germania dall'invasione russa,