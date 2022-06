Guerra in Ucraina, la diretta. Kiev: la guerra durerà ancora da due a sei mesi. Severodonetsk, l'Ucraina passa al contrattacco

Diretta guerra in Ucraina. Il conflitto è arrivato al giorno numero 101. Continuano serrati i combattimenti a Severodonestk. Kiev fa sapere che l'esercito russo sta rafforzando le posizioni attorno a Sloviansk in vista di una nuova offensiva contro questa città strategica dell'Ucraina orientale. Gli Stati Uniti lavorano con Gran Bretagna e Ue su un piano di pace.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 9.00 - Quattro persone, tra cui una madre e un bambino, sono state uccise nei bombardamenti nella comunità montana della regione di Luhansk, ha detto a Telegram Serhiy Haidai, capo dell'amministrazione militare regionale di Luhansk. «Nella città di Gorskoye il 3 giugno, una madre e un bambino sono morti per i bombardamenti dell'esercito russo. Un altro residente di Zoloty è stato gravemente ferito. Si è saputo anche di un residente di Hirsky morto tre giorni fa», ha detto.

Ore 8.50 - «Potrebbe trascinarsi per altri due o sei mesi». Lo ha detto in un'intervista nelle scorse ore a "Meduza" Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, passati 100 giorni dall'invasione russa dell'Ucraina. Secondo Podolyak, tra i fattori ci sono il volume delle scorte di armamenti e come potrebbe cambiare nel corso del tempo il 'mood' in Europa, Ucraina e Russia.

Per Podolyak, convinto che concessioni territoriali alla Russia non porranno fine al conflitto, ci saranno «negoziati di pace se la situazione sul campo cambierà e Mosca non percepirà più di poter dettare condizioni. Alcune città, come Mariupol e ora Severodonetsk, di fatto non esistono più, ha detto, stimando in un totale di 80.000 le perdite russe, compresi morti e feriti tra esercito, separatisti e gruppo Wagner. Podolyak ha definito più o meno «paragonabili» attualmente le perdite da parte russa e ucraina dopo la fase iniziale del conflitto disastrosa per la Russia. Di recente Zelensky ha stimato le perdite ucraine fino a 100 morti e 500 feriti al giorno.

Ore 8.10 - Un «missile russo» ha colpito alle prime ore di oggi una struttura agricola nella regione di Odessa e risultano almeno due feriti. Lo riporta The Kyiv Independent che cita Serhiy Bratchuk, portavoce dell'amministrazione militare della regione di Odessa, a 101 giorni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

Ore 7.00 - L'esercito russo sta rafforzando le posizioni attorno a Sloviansk in vista di una nuova offensiva contro questa città strategica dell' Ucraina orientale: lo ha reso noto lo stato maggiore di Kiev, secondo quanto riporta la Cnn. I russi, che avevano già lanciato un attacco senza successo contro due città a nord e nord-ovest di Sloviansk (Barvinkove e Sviatohirsk), stanno schierando adesso fino a 20 gruppi tattici nella zona. Non è chiaro invece se le truppe di Mosca abbiano guadagnato ulteriore terreno a est di Sloviansk, dopo aver preso il controllo della città di Lyman a fine maggio.

Ore 5.00 - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha rinnovato l'appello per la fine delle violenze a 100 giorni dall'inizio dell'invasione russa dell' Ucraina. «Rinnovo il mio appello per la cessazione immediata delle violenze, per l'accesso umanitario senza restrizioni a tutti coloro che ne hanno bisogno, per l'evacuazione in sicurezza dalle aree di combattimento dei civili lì intrappolati e per la protezione urgente dei civili e il rispetto dei diritti umani in linea con le norme internazionali», ha affermato in una dichiarazione diffusa nelle ultime ore. «Il conflitto ha già fatto migliaia di vittime, provocato una distruzione incalcolabile, milioni di sfollati, violazioni inaccettabili dei diritti umani e sta infiammando una crisi globale che ha tre dimensioni, alimentare, energetica e finanziaria, che sta colpendo le persone, i Paesi e le economie più vulnerabili», ha aggiunto, ribandendo che le Nazioni Unite sono «impegnate nello sforzo umanitario», ma «per risolvere questo conflitto serviranno negoziati e dialogo». E, «quanto prima le parti si impegneranno in sforzi diplomatici in buona fede per porre fine a questa guerra, meglio sarà per il bene dell' Ucraina, della Russia e del mondo». Ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha concluso il suo discorso sottolineando «tre parole per le quali combattiamo già da cento giorni, dopo otto anni: pace, vittoria, Ucraina».