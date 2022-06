Guerra in Ucraina, la diretta. La Nato: «Il conflitto sarà lungo». Zelensky: «Le armi Usa salvano il nostro popolo»

La guerra in Ucraina è arrivata al giorno 100. E sembra essere ancora lunga. Zelensky in un video su Facebook ringrazia gli Usa per le armi, mentre il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg dice che «dobbiamo essere pronti a una guerra lunga».

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 8.20 - La Russia registra un «successo tattico» nel Donbass, ma se la sua performance in Ucraina viene misurata rispetto al piano originale dell'invasione «nessuno degli obiettivi strategici è stato raggiunto»: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese. Il rapporto, pubblicato dal ministero della Difesa su Twitter, sottolinea inoltre che per ottenere qualsiasi tipo di successo strategico ci vorrà probabilmente ancora molto tempo e serviranno enormi investimenti in uomini ed equipaggiamenti.

APPROFONDIMENTI IL SOSTEGNO Guerra, Svezia invia armi all'Ucraina: missili antinave,... MONDO Chernobyl, centrale nuclerale saccheggiata dai russi. Attivi i Gps... UCRAINA Sanzioni Ue, perché ha vinto Orban? Dal nodo petrolio russo al... STATI UNITI Putin ha un tumore, «fu sottoposto a cure ad aprile». Il... GUERRA Putin sopravviverà alla guerra? «Se perde, sa che... MONDO Ucraina, una fotocamera rubata mostra la vita dei soldati russi al... GUERRA Armi all'Ucraina, lanciarazzi Mars II e missili Iris-T dalla... LA GUERRA Ucraina, le sanzioni "corrette" da Orban: Kirill fuori... LO SCONTRO Sanzioni congelate, c'è il veto di Orban: «Sbagliato... IL FOCUS Benzina, perché il pieno costa di più nonostante i... MONDO Ucraina, Akarov: «I russi hanno perso oltre 42 mila...

Ore 7:57 - Le truppe russe che combattono nell'area di Popasna (est) hanno perso almeno il 50% della loro capacità, tra uomini, armi ed equipaggiamenti: lo ha reso noto su Facebook lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform. I vertici militari hanno precisato che nella zona sono schierate unità della 150ma divisione di fanteria meccanizzata russa.

Ore 6:48 - Sono 261 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese. 463 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.938 istituzioni educative, 182 delle quali sono andate completamente distrutte.

Ore 06:14 - Sono 50 le ambasciate che hanno ripreso la propria attività a Kiev Segnale di fiducia e di speranza nella capitale ucraina. Sono infatti 50 le ambasciate che hanno ripreso la propria attività a Kiev. A riferirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riportato da Kyiv Independent. «Ogni nuova ambasciata che torna nella nostra capitale è una testimonianza della nostra fiducia nella nostra vittoria», ha concluso Zelensky.

Ore 06:10 - Zelensky su Facebook: «Grazie Usa! Confermato invio lanciarazzi Himars» In un video su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha voluto ribadire la notizia: «Gli Stati Uniti hanno confermato a vari livelli che il moderno lanciarazzi Himars sarà inviato nel nostro paese». Una conferma che dà slancio alla controffensiva contro l’esercito russo. «Queste armi ci aiuteranno davvero a salvare la vita del nostro popolo e a proteggere la nostra terra - ha aggiunto Zelensky . Sono grato al presidente Biden, a tutti i nostri amici americani e al popolo degli Stati Uniti per il loro sostegno. Non vediamo l’ora».

Putin, la malattia e gli attentati: ecco il nemico interno dello Zar

Chernobyl, centrale nuclerale saccheggiata dai russi. Attivi i Gps dei Pc rubati: «Sono in Bielorussia»

Ore 06:07 - «Dobbiamo essere pronti» a una guerra «lunga». Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo l’incontro alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden, la vice presidente Kamala Harris e il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Gli ucraini «stanno pagando un prezzo alto», ha detto Stoltenberg, ma anche la Russia sta «subendo molte perdite». Il conflitto finirà al «tavolo negoziale» e la Nato deve sostenere l’Ucraina per consentire a Kiev di ottenere il «risultato migliore», ha detto Stoltenberg. Stoltenberg ha poi aggiunto che «spetta all’Ucraina decidere se cedere territorio alla Russia per negoziare la fine della guerra».