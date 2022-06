Le ultime notizie in diretta sulla guerra nell'Ucraina aggredita dalla Russia: oggi 20 giugno l'invasione raggiunge il 117° giorno.

L’arma in più della Russia, o almeno così la considera il Cremlino, è l’ex presidente Dmitri Medvedev. La sua specialità: insultare e minacciare l’Europa. Questa volta l’oggetto delle invettive, in un post su Telegram, è il processo di adesione dell’Ucraina all’Unione europea. «Non potrà avvenire prima della metà del secolo e se allora l’Ue fosse scomparsa?», insinua l’attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa. «Mi viene da pensare a quale scandalo, a quali sacrifici sono stati fatti sull’altare dell’adesione all’Ue e a quale inganno delle aspettative degli ucraini infelici. Per non portare sfortuna...», chiosa Medvedev beffardo. Paragonando la prospettiva europea dell’Ucraina a quella della realizzazione, mai avvenuta, del comunismo in Urss: «Non è successo e l’Urss è crollata. Gli ucraini saranno sotto verifica per decenni. Pertanto, la vera scadenza è la metà del secolo. Non prima».



I PRIGIONIERI

Con l’obiettivo di fiaccare la resistenza ucraina, Mosca fa inoltre filtrare notizie sulle sorti dei comandanti del reggimento Azov catturati a Mariupol: sono detenuti nel carcere di massima sicurezza di Lefortovo, nella capitale. A un mese dalla resa dei difensori dell’acciaieria Azovstal le fonti di sicurezza russe non citano nomi, ma fanno riferimento a ruoli di vertice nell’opposizione all’esercito di Mosca durata quasi tre mesi e diventata il simbolo della lotta di Kiev contro l’invasione.

Secondo la fonte, nella prigione potrebbero esserci più di 100 prigionieri catturati all’uscita dalla fabbrica-bunker, inclusi «mercenari stranieri». Sarebbero in corso i loro interrogatori e i processi potrebbero cominciare nelle prossime settimane. Nei giorni scorsi alcuni media moscoviti hanno riferito del trasferimento in territorio russo di oltre mille dei 2.439 militari nemici catturati, tra i quali il vice comandante del battaglione Azov, Svyatoslav “Kalina” Palamar, e il comandante della 36/ma brigata dei marines, Serhiy “Volyna” Volynsky. Sul fronte occidentale, intanto, gli approfondimenti sugli sviluppi del conflitto confermano scenari allarmanti. «La guerra in Ucraina potrebbe durare anni», afferma in un’intervista alla Bild il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. «Dobbiamo essere preparati», ha insistito, invitando gli alleati a continuare a fornire armi e «non indebolire il sostegno all’Ucraina, anche se i costi sono elevati, non solo in termini di supporto militare, ma anche a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari». Tuttavia, ha sottolineato Stoltenberg, «i costi di cibo e carburante non sono nulla rispetto a quelli pagati quotidianamente dagli ucraini in prima linea». E poi, ha aggiunto, se Putin dovesse raggiungere i suoi obiettivi in Ucraina, come quando ha annesso la Crimea nel 2014, «dovremmo pagare un prezzo ancora maggiore».



DISERZIONI

Kiev, da parte sua, assicura che continuerà a resistere. «Non cederemo il sud a nessuno. Riprenderemo tutto ciò che è nostro e il mare sarà ucraino e sicuro», promette il presidente Volodymyr Zelensky in un video messaggio dopo la visita di sabato nelle città baluardo di Mykolaiv e Odessa, dove ha incontrato le truppe. «Il loro umore è fiducioso - riferisce - e non c’è dubbio nei loro occhi che l’Ucraina vincerà la guerra contro gli invasori russi». Gli scontri proseguono intensi nel Donbass. «Le forze ucraine hanno probabilmente disertato nelle ultime settimane, ma è molto probabile che il morale russo rimanga particolarmente instabile. Ci sono stati casi di intere unità russe che hanno rifiutato ordini, oltre a scontri tra ufficiali e truppe», riferisce il bollettino quotidiano dell’intelligence britannica. Severodonetsk è ormai sotto scacco dell’esercito di Mosca, a Kharkiv si intensificano i raid: «La Russia sta cercando di farne una città di prima linea», avverte il consigliere del ministro dell’Interno ucraino, Vadym Denysenko. Le forze di Kiev rivendicano intanto una controffensiva con «progressi significativi» e affermano di essere «già ai confini di Kherson». E se l’Ucraina non può fermare le bombe russe, può farlo con la cultura. Il parlamento di Kiev ha celermente approvato due disegni di legge che vietano l’importazione e la distribuzione di libri e prodotti editoriali da Russia, Bielorussia e «territori temporaneamente occupati», oltre che dei volumi in russo provenienti da altri Paesi.



La diretta

Ore 8.05 - Braccio di ferro per il gas. «Il fatto è che si tratta di una sorta di braccio di ferro, con Vladimir Putin che ha il braccio più lungo. Ma questo non significa che non si possa avere il braccio più forte esercitando la forza», ha dichiarato il ministro tedesco dell'Economia e del Clima Robert Habeck a Zdf heute journal riferendosi all'emergenza gas. Lo riporta il Guardian. «La situazione tesa e i prezzi elevati sono una diretta conseguenza della guerra di Putin contro l' Ucraina. Non c'è errore. La strategia di Putin serve per turbarci, aumentare i prezzi e dividerci. Non lo permetteremo. Ci difendiamo in modo risoluto, preciso e ponderato», ha aggiunto.

Ore 7.30 - Il patriarca Kirill smentisce il morale basso delle truppe. «I militari russi impegnati nell'operazione militare speciale in Ucraina e nel Donbass mostrano esempi sorprendenti di coraggio e abnegazione, e tutto deriva dal loro 'senso morale interiorè». Lo ha detto il patriarca russo ortodosso Kirill, che più volte ha benedetto la guerra voluta dal presidente Vladimir Putin in Ucraina. «I nostri giovani ora stanno difendendo la Russia sul campo di battaglia», ha detto Kirill citato da Radio Svoboda.

Ore 6.30 - Missili russi su civili. Due civili sono stati uccisi e 12 feriti nelle ultime 24 ore durante un attacco missilistico dell'esercito russo nella regione di Donetsk, ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale Pavlo Kyrylenko, citato da Unian. Kyrylenko ha aggiunto che le truppe nemiche nel distretto stanno cercando di stabilire il pieno controllo sul villaggio di Bogorodichne e creare le condizioni per lo sviluppo dell'offensiva su Slovyansk.

Ore 01.07 - Cnn, secondo gli 007 Usa Mosca tenterà di minare voto

Midterm Mosca «probabilmente» tenterà di scoraggiare il voto e minare la fiducia degli americani nelle elezioni di Midterm di novembre, come ritorsione alla risposta occidentale guidata dagli americani all’invasione dell’Ucraina: lo rivela la Cnn citando un nuovo documento declassificato dell’ufficio intelligence del ministero degli interni. «Ci aspettiamo interferenze russe nelle elezioni di Midterm del 2022, perché la Russia vede tale attività come una giusta risposta alle azioni di Washington e come un’opportunità sia per minare la posizione globale Usa sia per influenzare le decisioni americane», si legge nel rapporto, intitolato «minacce chiave alla nazione attraverso il 2022». La Cnn spiega che dirigenti della homeland security e della sicurezza nazionale sono preoccupati che la Russia possa sfruttare le divisioni Usa nelle elezioni di Midterm, per scatenare reazioni di rabbia e violenza. Ad esempio con hackeraggi di minore dimensione ai danni dei sistemi elettorali locali, con lo scopo deliberato di farsi notare (senza scaricare su parti terze) e usare la manovra per seminare ulteriori cospirazioni sull’integrità del voto in Usa, con l’amplificazione dei problemi sui social. Sforzi ideati per sposarsi con i dubbi alimentati da Donald Trump e dai suoi alleati con le false accuse di brogli elettorali di massa.

Ore 00.45 - Quasi 2 milioni di ucraini deportati. La Russia ha «evacuato» oltre 1,9 milioni di ucraini in Russia dall'inizio dell'invasione, 307.423 dei quali sono bambini: lo ha detto, citato da Interfax, il capo del Centro nazionale di gestione della difesa della Federazione Russa Mikhail Mizintsev. Riprendendo le sue parole, media ucraini come Ukrainska Pravda e Kyiv Independent parlano di 'deportazionè. Mizintsev ha affermato che i civili sono stati «evacuati da zone pericolose dell' Ucraina e del Donbass».

Ore 23.30 - Le minacce di Lavrov. Armando l' Ucraina, gli Stati Uniti «stanno cercando di realizzare quello che avevano annunciato molto tempo fa, cioè che la Russia deve stare al suo posto, che la Russia non ha diritto alla propria voce nelle questioni internazionali, che la Russia deve obbedire alle regole inventate dagli Stati Uniti. Questo è tutto. Credo che capiscano molto bene che non ci riusciranno». Lo ha detto il ministro degli Esteri russi Serghei Lavrov in un'intervista a Rossiya 1, il primo canale della tv statale di Mosca, ripresa dalla Tass.