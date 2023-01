Guerra in Ucraina, la città di Soledar rasa al suolo ma non è ancora caduta. Kiev: «Russi camminano su corpi dei loro soldati»

Guerra in Ucraina diretta oggi 12 gennaio 2023. Sulla città di Soledar è guerra di propaganda. Per i russi è stata conquistata, per le autorità di Kiev no, mentre gli Stati Uniti affermano che di non disporre di dati che confermino che la città ucraina, a pochi chilometri da Bakhmut, nell'oblast di Donetsk, sia completamente sotto il controllo delle forze russe che hanno raso al suolo interi quartieri.

A dichiararlo è stato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, spiegando che sono in corso «scontri in evoluzione nell'area» e parlando di un «contesto molto fluido» con «combattimenti davvero violenti», che «non consentono di confermare le notizie» in arrivo. Allo stesso modo, il segretario alla Difesa ha assicurato che il suo dipartimento è «concentrato sul fare tutto il possibile per aiutare a garantire che gli ucraini abbiano le capacità necessarie a riuscire negli sforzi a difesa del loro territorio sovrano.

Ci hanno sentito dire più e più volte che sosterremo l'Ucraina per tutto il tempo necessario, e da tutto quello che posso vedere da parte dei nostri alleati e partner, anche loro pensano la stessa cosa. Il gruppo di mercenari Wagner aveva confermato martedì che la città ucraina di Soledar era stata conquistata dopo diversi giorni di intensi scontri, dopo il precedente annuncio del leader dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin. Ieri però l'esercito ucraino ha negato che Soledar fosse completamente sotto il controllo russo.