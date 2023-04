Guerra Ucraina, forze speciali di Usa, Francia e GB a Kiev: rivelazioni dopo la fuga di notizie dal Pentagono

Guerra in Ucraina diretta oggi 12 aprile, 413 giorno di combattimenti: nel quattordicesimo mese dell'aggressione della Russia, l'esercito di Kiev si prepara a una controffensiva di Primavera, esattamente come stanno facendo le forze armate di Mosca. Schermaglie in attesa per entrambi gli schieramenti di fare i conti con scorte e arsenali che gli ucraini non possono fare a meno degli aiuto occidentali.

Gli Stati Uniti «sostengono la controffensiva che avrà successo» contro la Russia e «resteranno a fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario». Lo ha dichiarato il Segretario di Stato americano Antony Blinken nel corso di un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. È quanto riporta su Twitter lo stesso Blinken spiegando di aver parlato con Kuleba «delle opzioni di controffensiva e di difesa aerea dell'Ucraina».

Sui piani ucraini incombono tuttia gli effetti della fuga di notizie negli Usa. Gli Stati Uniti «continueranno a indagare fino a quando non verrà trovata la fonte» della fuga di notizie di documenti classificati del Pentagono. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin al Dipartimento di Stato. È attualmente in corso una indagine per determinare quale persona o gruppo potrebbe aver avuto la capacità e l'intenzione di rilasciare rapporti di intelligence. La fuga di documenti classificati potrebbero essere la più dannosa, per il governo degli Stati Uniti, dal rilascio nel 2013 di migliaia di documenti su WikiLeaks.