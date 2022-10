Guerra Ucraina, nuove reclute russe arrivano nella regione di Kherson

Guerra Ucraina oggi. Fino a 2.000 russi reclutati attraverso la cosiddetta mobilitazione parziale voluta dal presidente Vladimir Putin sono arrivati nel territorio catturato della regione di Kherson, nell' Ucraina meridionale, per reintegrare le perdite subite finora dall'esercito di Mosca e rinforzare le unità schierate in prima linea. Lo afferma lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine nel suo rapporto quotidiano pubblicato questa mattina su Facebook, come riporta Ukrinform. «Secondo le informazioni disponibili, fino a 2.000 truppe russe mobilitate sono arrivate nel territorio temporaneamente catturato della regione di Kherson per reintegrare le perdite e rinforzare le unità sulla linea di contatto», si legge nel rapporto.