Guerra Ucraina, drone precipitato a sud di Mosca. Treni fermi a Belgorod per un maxi-deragliamento, Mosca: «Ipotesi sabotaggio»

Le forze ucraine sono penetrate nella prima linea delle difese russe in alcune aree del fronte, riferisce Londra, mentre Kiev fa sapere che le truppe ucraine sono avanzate fino a 1,4 km in a Bakhmut in 24 ore. Zelensky conferma «azioni di controffensiva». Raid di Mosca su Odessa, la cui costa si è trasformata in un cimitero di mine e animali morti dopo l'inondazione causata dall'esplosione della diga. Secondo i filorussi oltre 6.000 persone, tra cui 235 bambini, sono state evacuate dalle zone allagate della regione di Kherson.