Si potrebbero chiamare "pozzi di ristoro". Sono i bar sotterranei che a Kiev servono da bere dalle 4 del pomeriggio a notte inoltrata. Sotto il livello della strada. Rifugi antiaerei all'occorrenza, nicchie per rilassarsi dopo una giornata di lavoro e bombe, ma anche ritrovi per discettare di storia come racconta Andriy Kurkov, scrittore ucraino in lingua russa che cominciò a comporre poesie dopo la morte dei suoi due criceti per dare voce alla solitudine del terzo. E chissà che cosa un uomo tanto sensibile potrà mai produrre nella devastazione di una guerra. Spiega Kurkov che dai tempi dell'Urss l'etichetta voleva che prima di sorseggiare alcol si dovesse fare un brindisi, e che il brindisi fosse preceduto da un discorso o da una semplice frase. Nessun dubbio su cosa meriti il cin-cin degli ucraini, al bar come a casa, in questo anno e mezzo (e più) di guerra. La vittoria. Oppure, dopo l'ammutinamento dei mercenari Wagner del 24 giugno: «Beviamo a tutti loro perché si facciano fuori l'un l'altro!». Se i ristoranti sono rimasti i templi della gastronomia, coltivando il gusto a dispetto della proliferazione di razioni K e menu da rancio, i bar sono diventati ancora più di prima i centri di una ritrovata unità comunitaria, prima che nazionale.

L'APPUNTAMENTO

I clienti si ritrovano la sera come componenti di una famiglia. Il tintinnare dei bicchieri si arresta soltanto quando passano nei meandri dei bar catacombali gruppi di reduci con le ferite ancora visibili o addirittura le mutilazioni e il marchio a fuoco della prima linea. Kurkov descrive il leggendario bar Barman Dictat, di cui fornisce anche l'indirizzo con tanto di numero civico. L'ingresso è in un cortile angusto ed è come entrare in un rifugio atomico. I locali sono spaziosi, ma labirintici. I clienti aumentano di sera in sera. Ce ne sono tanti di questi bar sotterranei a Kiev. Se anche piovesse un missile là sopra, non potrebbe turbare l'atmosfera ebbra e scanzonata underground.

LE DISCUSSIONI

Agli spettacoli di musica del vivo si alternano incontri del Club degli appassionati di storia, che poi li postano sui canali Youtube e hanno già raggiunto centinaia di migliaia di contatti. Dal bar al web. Dai sotterranei alla Rete. Kurkov è rimasto affascinato da un'erudita discussione su Gogol, con una domanda quasi più intrigante di quella lanciata sul Kiev Post (dove Kurkov scrive) e sollecita la scelta tra «una brutta pace oggi o la vittoria fra tre anni». Nel caso di Gogol, il tema è: «Va considerato uno scrittore ucraino o russo?». Senza dirlo, è anche la domanda che tutti si pongono su Kurkov, che scrive nella lingua materna, il russo, ma si considera ucraino e confessa di essere «intrappolato tra la mia identità, russa, e il mio patriottismo, ucraino». Peccato che il russo sia diventato «la lingua del nemico». Succede in tutte le guerre nazionaliste. È successo anche nella ex Jugoslavia, dove ugualmente si moltiplicavano i night sotterranei, addirittura a Vukovar, Croazia, già sotto assedio e con le granate e i missili che la radevano al suolo. Oltretutto,non sono esenti dal servizio militare. "Bodya" Kuzminsky, l'amato animatore del Barman Dictat, uno dei più popolari mescitori della Kiev notturna, si è congedato dagli amici e si è arruolato. Un suo collega sulla riva sinistra del fiume Dnipro è tornato da fronte senza una mano e sogna di tornare dietro il banco. Gli altri baristi stanno organizzando una raccolta fondi per dagli una protesi in grado di shakerare come ai bei tempi. Kurkov, ex assistente del Kgb in virtù della sua conoscenza del giapponese, poi assegnato alla polizia militare, infine guardia carceraria in una prigione di Odessa, è oggi il cantore dei bar underground di Kiev. E brinda alla vita.