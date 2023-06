Usa-Cina, Blinken a Pechino: gli scenari e la visita (ad alto rischio) per evitare una guerra tra le due superpotenze

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dato il via ai colloqui con alti funzionari cinesi a Pechino domenica all'inizio di una visita che la Cnn definisce «ad alto rischio» ma destinata a riportare le relazioni sulla rotta dopo mesi di tensioni roventi tra le due maggiori economie mondiali.

Blinken è il primo segretario di stato a recarsi in Cina in cinque anni e il più alto funzionario statunitense a compiere una missione del genere da quando il presidente Joe Biden è entrato in carica all'inizio del 2021.

Funzionari di entrambi i governi hanno segnalato basse aspettative per la visita, con un alto funzionario del Dipartimento di Stato che ha detto ai giornalisti all'inizio di questa settimana che non si aspetta «un lungo elenco di risultati». Invece, i funzionari statunitensi stanno inquadrando il viaggio come uno sforzo per riprendere i normali canali di comunicazione con la Cina al fine di evitare conflitti tra due delle grandi potenze del globo. «Ciò su cui stiamo lavorando in questo viaggio è portare davvero avanti ciò che il presidente Biden e il presidente Xi hanno concordato a Bali alla fine dello scorso anno, ovvero stabilire linee di comunicazione continue e regolari ai livelli più alti tra i nostri governi proprio in modo che possiamo assicurarci di comunicare nel modo più chiaro possibile per evitare, nel miglior modo possibile, malintesi e comunicazioni errate», ha detto Blinken venerdì prima della sua partenza.

L'obiettivo degli Usa nei colloqui con Pechino

L'obiettivo principale di Blinken in Cina è ristabilire i canali di comunicazione, in particolare la comunicazione militare tra Washington e Pechino. Il rapporto dell'amministrazione Biden con Pechino è uno dei più complicati e ha visto mesi di tensione, inclusi due incidenti di natura militare nelle ultime settimane. Il viaggio di Blinken, che era stato annunciato da Biden e Xi dopo il loro incontro dello scorso anno, era originariamente previsto per febbraio ed era stato visto come un impegno chiave successivo. Tuttavia, è stato rinviato dopo la scoperta del sospetto pallone spia cinese in transito negli Stati Uniti, che secondo Blinken all'epoca «ha creato le condizioni che minano lo scopo del viaggio».

La sua visita arriva sulla scia di una raffica di incontri tra funzionari americani e cinesi nelle ultime settimane. A maggio, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha incontrato il massimo diplomatico cinese, Wang Yi, a Vienna, seguito da colloqui tra i funzionari commerciali dei due paesi a Washington. Il nuovo ambasciatore della Cina è arrivato anche negli Stati Uniti, promettendo di rafforzare le relazioni in un momento di "gravi difficoltà e sfide".