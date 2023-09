Guerra Ucraina, svolta per la Russia: arriva il nuovo drone iraniano «impossibile da intercettare»

Nuovo drone in arrivo per la Russia. Potrebbe rappresentare la svolta per la guerra in Ucraina. L'Iran ha presentato una nuova versione a reazione dello Shahed, utilizzato da Mosca per attaccare l'esercito di Kiev. Cosa cambia rispetto al precedente? Promette di volare molto più velocemente del suo predecessore. La nuova versione è stata presentata attraverso un video trasmesso questa settimana dalla TV di Stato. È dotato di un motore a reazione al posto del motore a pistoni e dell'elica del velivolo originale, come indicato dal Telegraph.

Le caratteristiche

Sebbene molti dei droni Shahed-136 utilizzati dalla Russia vengano abbattuti, esaurendo le difese aeree ucraine, essi hanno causato devastazioni in Ucraina - spesso sono stati utilizzati per colpire infrastrutture civili.

Gli esperti ritengono che il nuovo Shahed volerà molto più velocemente, rendendo più difficile la sua intercettazione, anche se lo svantaggio potrebbe essere un raggio d'azione inferiore a causa della quantità di carburante che consumerà.

Now with a turbojet engine: Iran modernized the Shahed UAV to be quieter, allowing it to be more stealthy during flight. pic.twitter.com/b6s3Fqeq6f — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2023

Le novità

"È la velocità del nuovo drone a reazione iraniano che dovrebbe preoccupare l'Occidente e i suoi alleati", ha dichiarato James Patton Rogers, direttore esecutivo del Cornell Brooks Tech Policy Institute. Il leggero motore a reazione del drone permetterà allo Shahed di aggirare le difese aeree di base a terra, fornendo al sistema una maggiore letalità". "Il drone avrebbe anche un nuovo carico di telecamere a bordo, cosa che il vecchio Shahed non ha. Questo probabilmente consentirà una maggiore navigazione visiva e reattiva e una maggiore capacità di attacco di precisione", ha dichiarato Patton Rogers, consulente della NATO e del governo britannico per la tecnologia dei droni.