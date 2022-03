Guerra nucleare, gli Usa rimandano il test del missile Minuteman III: ecco perché

La decisione degli Stati Uniti di rinviare il test del missile Minuteman III è di carattere prettamente strategico. Il portavoce del Pentagono John Kirby ha spiegato che la mossa degli Usa è volta a evitare ogni tipo di «fraintendimenti» con la Russia. A riportarlo è stata la Cnn. «Al fine di dimostrare che non abbiamo nessuna intenzione di avviare azioni che potrebbero essere fraintese o mal interpretate, il segretario alla Difesa ha deciso di posporre il nostro test di tre missili balisitici intercontinentali previsto questa settimana», ha detto Kirby.

ll Minuteman III

Il Minuteman III è un ICBM, cioè un missile balistico intercontinentale in grado di trasportare testate nucleari fino alla distanza di 6000 miglia: è lanciato da terra ed è complementare al missile Trident imbarcato nei sottomarini e alle armi nucleari trasportate dai bombardieri strategici a lungo raggio. Il Minuteman III è contenuto in grandi silos di cemento rinforzati e collegati ai siti di comando. Gli Usa hanno 500 Minuteman pronti all’interno di appositi silos di lancio nelle basi dislocate in Wyoming, Montana e North Dakota.