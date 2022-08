Lukashenko avverte l'Occidente: «Nostri aerei bombardieri pronti per trasportare armi nucleari»

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha avvertito l’Occidente: la flotta di SU-24 del suo paese è stata adattata per essere in grado di trasportare armi nucleari. I paesi ostili, ha dichiarato, «devono capire che nessun elicottero, nessun aereo, se si scatenasse un’escalation, li salverà. Con il presidente russo Vladimir Putin avevamo annunciato a San Pietroburgo che avremmo convertito anche i velivoli bielorussi Su-24 in modo che potessero trasportare armi nucleari e adesso tale adattamento è operativo». Il Sukhoi Su-24 è un aereo d’attacco supersonico sviluppato in Unione Sovietica. Ogni velivolo costa circa 25 milioni di dollari e può raggiungere una velocità di 1.315 km/h. Parlando ai giornalisti, Lukashenko ha sottolineato di avere concordato il progetto di adattamento degli aerei con il presidente Putin, anche perché la Bielorussia non dispone di armi nucleari proprie.

Putin e la Bielorussia



Secondo lo storico russo-americano Yuri Felshtinsky, autore del libro “Blowing up Ukraine: The Return of Russian Terror and the Threat of World War III”, Putin potrebbe utilizzare il territorio bielorusso per iniziare una guerra nucleare con l’Occidente. Felshtinsky ha dichiarato a Express.co.uk: «La Russia non ha armi per vincere la guerra con metodi convenzionali. Quindi cercherà di spostare armi nucleari in Bielorussia. Se ci riuscirà, Putin chiamerà tutti i leader europei e dirà loro: Guardate, vedete cosa siamo capaci di fare? Volete che passiamo al livello successivo?».

Lukashenko e l'Occidente



Un mese fa il presidente Bielorusso, in un’intervista all’agenzia di stampa Afp, aveva dichiarato: «L’Occidente, Kiev e la Russia dovrebbero trovare un accordo per fermare la guerra in Ucraina ed evitare l’abisso di un conflitto nucleare. Dobbiamo fermarci, trovare un accordo, finire con queste confusione. Finiamola e poi vedremo come continuare a vivere. Non c’è bisogno di andare oltre: più in là c’è l’abisso della guerra nucleare, non abbiamo bisogno di arrivarci».