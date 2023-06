Guerra Ucraina, Zelensky: «Mosca valuta attacco a centrale nucleare di Zaporizhzhia». Il Cremlino: «Una menzogna»

Guerra Ucraina, le notizie del 22 giugno 2023.

Uno dei ponti che collegano la Crimea al resto dell'Ucraina è stato colpito durante la notte: lo ha reso noto su Telegram, il leader filorusso della penisola annessa, Sergei Aksyonov, aggiungendo che non ci sono state vittime. «Il ponte di Chongar è stato colpito nella notte. Non ci sono state vittime. Al momento gli artificieri stanno effettuando un esame per valutare il tipo di munizioni usato. Le autorità hanno iniziato a ispezionare la carreggiata», ha scritto Aksyonov.