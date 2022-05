Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Zelensky: «Situazione difficile ma il Donbass sarà nostro»

Guerra in Ucraina, le notizie del 28 maggio. L'esercito ucraino è in difficoltà: i russi hanno fatto significativi passi in avanti specialmente nel Donbass e per questo il presidente ucraino Zelensky cerca ancora di spingere il tasto dell'orgoglio e dell'unità nazionale: «Non concederemo mai il Donbass. Quella è terra ucraina. Non esiste una alternativa alla nostra bandiera». Intanto il leader ceceno Kadyrov annuncia il pieno controllo di una delle zone più delicate a Severodonetsk.

APPROFONDIMENTI IL RETROSCENA Piano italiano per il grano, Draghi chiama Zelensky: «Un tavolo... TARANTO Salvini pronto a volare a Mosca: la mossa a sorpresa. E i ministri:... LA GIORNATA Ucraina diretta. Zelensky-Draghi: ora sbloccare i porti. Salvini,... MONDO Severodonetsk, la nuova Mariupol RUSSIA Putin licenza 115 soldati russi del suo esercito privato: si sono... MONDO Putin visita per la prima volta i feriti di guerra all'ospedale... RUSSIA Incendio a Mosca, brucia un magazzino nella zona sud della Capitale:... IL PREMIER Draghi chiama Putin: «Sblocca i porti». Il premier:... IN DIRETTA Ucraina, avanzata russa nel Donbass. I generali di Zelensky:... ECONOMIA Draghi telefona a Putin. Mosca si impegna su gas e grano con stop... AZOVSTAL L'uomo più ricco d'Ucraina fa causa alla Russia per le... UCRAINA Donbass, gli obici italiani FH70 da 155 mm in azione: colpiscono ad... IL CASO Putin sta vincendo la guerra? Avanza in Donbass e nel Mare...

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 4.50 - Zelensky ha riconosciuto che la situazione nel Donbass è "molto difficile". «Gli occupanti stanno cercando di raggiungere in almeno 100 giorni di guerra gli obiettivi che speravano di raggiungere nei primi giorni dopo il 24 febbraio», ha detto il presidente ucriano. «Quindi, hanno concentrato il massimo dell'artiglieria e delle riserve nel Donbass. Ci sono attacchi missilistici e aerei. Stiamo proteggendo il nostro paese nel modo in cui le nostre attuali risorse difensive ci permettono. Stiamo facendo di tutto per accrescerle. E le incrementeremo».

03.40 - Zelensky: il Donbass sarà ucraino. «Se gli occupanti pensano che Lyman o Severodonetsk saranno loro, si sbagliano. Il Donbass sarà ucraino. Perchè siamo noi, è la nostra essenza». L'ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video, diffuso sul suo canale Telegram e ripreso dall'agenzia Unian. «E anche se la Russia porta distruzione e sofferenza ovunque, ricostruiremo comunque ogni città. Non c'è e non ci sarà una vera alternativa alle nostre bandiere ucraine».

Piano italiano per il grano, Draghi chiama Zelensky: «Un tavolo con la Russia per sbloccare il grano»

Ore 2.30 - Il Pentagono ha assegnato un mega contratto da 624 milioni dollari alla Raytheon per la produzione di missili antiaerei Stinger, uno dei sistemi militari chiave che gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina nella guerra con la Russia. Lo riporta la Cnn. Dall'inizio dell'invasione, gli Usa hanno inviato più di 1.400 sistemi Stinger, missili antiaerei a corto raggio con una portata di circa 5 chilometri in grado di abbattere droni, aerei ed elicotteri a bassa quota.

Ore 2.10 - Il leader della Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha affermato ieri sera che un gruppo di combattenti ceceni ha preso il pieno controllo della linea di contatto con "i nazionalisti ucraini" a Severodonetsk, bloccando le uscite dalla città. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Una "linea di contatto" è la demarcazione tra due o più eserciti, siano essi alleati o belligeranti. «Un gruppo di volontari russi della Repubblica di Cecena ha preso il controllo completo dell'intera linea di contatto con i banditi: i primi quartieri della città ben fortificata sono già stati sgomberati dalle unità nemiche», ha detto Kadyrov su Telegram. «L'edificio dell'hotel, che era stato preparato per una lunga difesa dai banditi, è passato sotto il controllo dei nostri combattenti: la marmaglia dei Banderites è stata completamente bloccata in città, dal momento che tutte le vie di ritirata sono passate sotto il controllo delle truppe russe», ha affermato il leader ceceno citando il termine con cui si definivano i membri dell'Organizzazione dei nazionalisti ucraini (Oun) fondata nel 1929.