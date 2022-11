Guerra mondiale, Medvedev: «L'Occidente si sta avvicinando». Mosca: Kiev vuole conflitto Nato-Russia

«Una classica provocazione», così il vice-rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, ha definito le accuse rivolte a Mosca dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per i missili caduti in Polonia. In un tweet ha affermato che il «regime di Kiev sogna di provocare uno scontro militare diretto fra la Nato e la Russia per salvare l'Ucraina dall'inevitabile sconfitta».

Missili Polonia, i falchi di Putin o il (doppio) errore: le piste al vaglio dell’intelligence

Medvedev: «Occidente si avvicina a guerra mondiale»

Secondo Dmitry Medvedev le accuse rivolte alla Russia per i missili caduti sulla Polonia provano che «combattendo una guerra ibrida contro la Russia, l'Occidente si avvicina a una guerra mondiale». Lo riporta la Tass.

Zelensky al G20: «Fra voi c'è uno Stato terrorista»

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è nuovamente rivolto ai partecipanti al vertice del G20 con un discorso, in cui afferma che «fra voi c'è uno stato terrorista», alludendo alla Russia, che è stata rappresentata in Indonesia dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov.

Gentiloni: «G20 cerca cooperazione mondiale, Russia scatena bombardamenti»

«Mentre al G20 si cercano vie di cooperazione globale, la Russia scatena bombardamenti in Ucraina. Dai leader Nato e G7 condanna agli attacchi alle città e alle infrastrutture ucraine e solidarietà con la Polonia, dopo l'esplosione sulla quale proseguono le indagini». A scriverlo, su Twitter, è il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni.