Tensione nel Mar Baltico, nave russa invade acque danesi. Copenhagen: «Metodi russi da bulli sono inaccettabili»

Tensione nel Mar Baltico. Una nave russa (una corvetta) ha violato due volte il territorio danese durante la notte a Bornholm, dove si sta svolgendo l'Assemblea del Popolo di quest'anno. È avvenuto intorno alle 02:30 a nord di Christiansø, al largo di Bornholm. Poche ore dopo, la stessa corvetta ha nuovamente attraversato il confine con il territorio danese, sempre al largo di Christiansø.

Il ministro degli Esteri danese, Jeppe Kofod (S), la definisce una provocazione russa grossolana e del tutto inaccettabile, nonché una tattica di bullismo nel bel mezzo dell'Incontro dei Popoli. E il fatto che sia accaduto mentre i danesi erano riuniti per una manifestazione per la democrazia aggiunge ulteriore pressione alla provocazione, dice Kofod. Anche il ministro della Difesa Morten Bødskov definisce questa provocazione palese e deliberata da parte della Russia. Morten Bødskov aggiunge che la Marina e l'Aeronautica sono presenti e "hanno una stretta collaborazione con il resto dei Paesi nordici". Il presidente russo, Vladimir Putin, potrebbe essere stato irritato dal fatto che anche la Svezia e la Finlandia vogliono entrare a far parte dell'alleanza NATO.

Le violazioni russe si ripetono

Non è la prima volta che la macchina da guerra russa si avvicina troppo a Bornholm. Nel giugno 2014, un aereo di sorveglianza russo è entrato nello spazio aereo danese, dove è rimasto per pochi minuti prima di tornare indietro. Inoltre, è accaduto mentre era in corso un incontro pubblico sull'isola. Nel giugno dello scorso anno, due aerei russi sono entrati nello spazio aereo danese vicino a Bornholm nello stesso giorno. Nell'aprile di quest'anno, un altro aereo russo ha violato lo spazio aereo danese vicino all'isola.

