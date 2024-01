Israele, caos sul piano del governo sul dopo Gaza. I ministri di Netanyahu contro i militari

Guerra Israele, la diretta di oggi sabato 6 gennaio.

di Marco Ventura

La resa dei conti nel gabinetto di guerra arriva a suon di urla e accuse, che si sentono persino fuori della sala in cui sono riuniti i ministri del governo Netanyahu e i vertici delle forze di difesa israeliane. Uno scambio furioso e caotico, l'altroieri notte, che Netanyahu è costretto a interrompere dopo tre ore, rinviando la riunione che avrebbe dovuto fare il punto sui piani di Israele per Gaza, dopo la guerra. Diversi alti ufficiali se ne sono già andati per protesta e c'è chi sente Netanyahu rimbrottare il capo di stato maggiore della Difesa, Herzi Halevi: «Pensa bene prima di parlare, a volte i ministri li devi ascoltare». I ministri di cui parla il premier sono quelli dell'estrema destra, sostenuti dal Likud di Bibi, che non vogliono alcuna responsabilità palestinese nel governo della Striscia in futuro, soprattutto non accettano l'apertura ora dell'inchiesta interna annunciata da Halevi sugli errori del 7 ottobre e, ancora di più, l'inserimento di un ex capo di stato maggiore della Difesa poi leader del partito centrista Kadima, Shaul Mofaz, nel gruppo di alti ufficiali incaricati delle indagini.

«Hai nominato Mofaz, sei pazzo?», avrebbe sbottato la ministra dei Trasporti, Miri Regev, spalleggiata dai colleghi di Interni, Ben Gvir, Finanze, Bezazel Smotrich, e Cooperazione regionale, David Amsalem.

Lo scontro è durissimo, nella tradizionale schiettezza israeliana. Il generale Halevi non resta in silenzio. «Questa è un'inchiesta operativa, non politica, come non sono tenuto a darti la mia agenda degli impegni di domani. Se io devo investigare su quanto è stato fatto a livello operativo, non ho bisogno di approvazione. A me serve per capire gli errori che sono stati commessi e fare in modo di non ripeterli nella guerra contro Hezbollah in Libano». Interviene il ministro della Difesa, Yoav Gallant, a sostegno di Halevi. «Questa, colleghi, è una cosa che non riguarda voi». E, rivolto alla Regev: «Miri, io non lavoro per te. Lasciami parlare. Il capo di stato maggiore può fare quello che vuole. Non siete voi a poter stabilire se l'esercito debba fare un'inchiesta interna o no». Benny Gantz, l'ex capo di stato maggiore e ministro della Difesa candidato a succedere a Netanyahu, membro del gabinetto di guerra, spalleggia i militari. E lo scambio è così sgradevole da indurlo a diffondere un video per dire che «è stato un attacco politico nel pieno di una guerra, Netanyahu decida tra l'unità e la sicurezza oppure la politica. Ho partecipato a varie riunioni di gabinetto, e mai ho visto un comportamento del genere». Subito il leader dell'opposizione, Yair Lapid, ribadisce la richiesta di dimissioni di Netanyahu: «Via questo governo pericoloso».

Il documento

Per i ministri della destra, invece, l'assurdità è aprire un'inchiesta adesso. «Vi mettete sulla difensiva, adesso che voi militari dovete pensare solo a vincere, ne ho abbastanza di voi», urla la Regev. Una situazione surreale, tanto più che ieri la Tv israeliana Canale 12 ha diffuso un documento top secret della Divisione Gaza dell'esercito, 27 pagine in cui già nell'autunno 2022 si mettevano in guardia i capi dell'Intelligence e dell'esercito. Titolo: "La minaccia di un'incursione di Hamas da Gaza". Con grafici, disposizione delle forze, nomi dei comandanti e dettagli sulla "Nukhba", le unità d'élite di Hamas, 2.800 militanti selezionati uno a uno per "la penetrazione in territorio israeliano, l'attacco a militari e civili, la loro uccisione, la cattura di ostaggi vivi o dei loro corpi". Esattamente ciò che è successo con l'operazione "Alluvione Al-Aqsa", compreso il periodo precedente di calma per "addormentare" gli israeliani e far pensare che tutto fosse sotto controllo. La ragione per cui l'allarme è caduto nel vuoto, per il network Canale 12 è l'arroganza. Quanti avrebbero dovuto dar seguito al rapporto e prendere contromisure pensarono che fosse irrealistico.