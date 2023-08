Controffensiva ucraina, Kiev avanza: liberato il villaggio di Robotyne nella regione di Zaporizhzhia

Guerra Ucraina, le ultime notizie di oggi. «La Russia può mantenere per sempre le linee di difesa nelle parti occupate dell' Ucraina se le truppe ucraine non riusciranno ad adottare misure proattive per liberare le loro terre.

Prigozhin, la profezia: «Russia è un aereo che esplode». La metafora prima della morte scatena i complottisti