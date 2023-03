Russia, 15 anni di prigione e multe fino a 60mila euro per chi diffama l'esercito e i Wagner: la stretta di Putin

La Duma, l'Assemblea rappresentativa russa, ha adottato una legge sul divieto di diffamazione e calunnia nei confronti del Gruppo Wagner, dei soldati russi e dei volontari di guerra nell'esercito della Russia. «Tutti coloro che oggi, rischiando la vita, garantiscono la sicurezza del Paese e dei cittadini, sono protetti da provocazioni e bugie», ha affermato il presidente della Duma di Stato Viacheslav Volodin.



I deputati della sessione plenaria hanno adottato in terza lettura emendamenti al Codice degli illeciti amministrativi, nonché emendamenti al Codice penale della Federazione Russa, che prevedono la responsabilità per la diffusione di informazioni consapevolmente false sulla fornitura di assistenza da parte di formazioni di volontari nell'adempimento dei compiti assegnati alle Forze Armate della Federazione Russa. I loro autori erano deputati guidati dal presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin.



«Tutti coloro che oggi, rischiando la vita, garantiscono la sicurezza del Paese e dei cittadini, sono protetti da provocazioni e bugie», ha scritto il presidente della Duma di Stato nel suo canale Telegram aggiungendo: «Tali azioni sono inaccettabili. La punizione per i "cattivi" è severa: fino a 15 anni di carcere».



Cosa c'è dietro la scelta

«Oggi è il momento della verità. Voi ed io dobbiamo pensare ai soldati e agli ufficiali, che sono nelle trincee oggi, che verranno domani, ai volontari che andranno lì», ha sottolineato Vyacheslav Volodin durante la sessione plenaria.

«Oggi ogni soldato e ufficiale, indipendentemente dal fatto che sia nelle formazioni armate, volontario, deve capire: le bugie e le calunnie contro di lui saranno punite e sono protette dalla legge», ha aggiunto il presidente della Duma.

Il presidente della Duma di Stato ha anche ricordato che alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90 le autorità non sono riuscite a proteggere i militari e «gli ufficiali in uniforme hanno cercato di non essere nei luoghi pubblici». «Questo è stato fatto dal governo, che non ha pensato ai suoi soldati che difendevano esso e il Paese, svolgendo compiti e ordini», ha detto Viacheslav Volodin.



Cosa prevede la legge e a chi è destinata

In conformità con le modifiche al codice penale della Federazione Russa, le norme sulla responsabilità per azioni pubbliche volte a discreditare le Forze Armate della Federazione Russa saranno estese a formazioni di volontari, organizzazioni o individui che collaborano allo svolgimento dei compiti assegnati a le Forze Armate.

Inoltre, la punizione ai sensi della parte 1 dell'art. 207.3 e parte 1 dell'art. 280.3 del codice penale della Federazione Russa è aumentato da tre a cinque anni. La punizione ai sensi della parte 2 dell'art. 280.3 del codice penale della Federazione Russa (ripetuto discredito che ha comportato conseguenze pericolose) - da cinque a sette anni di carcere. La durata massima della reclusione è fino a 15 anni e le multe fino a 5 milioni di rubli (circa 62mila euro, ndr.).

A sua volta, l'articolo 20.3.3 del Codice degli illeciti amministrativi sarà integrato con la responsabilità per il discredito di formazioni, organizzazioni o individui di volontari che svolgono compiti per le forze armate RF. Le multe ai sensi di questo articolo ammontano fino a 50 mila rubli per i cittadini e fino a 500 mila rubli per le persone giuridiche.

La punizione penale si verifica se il trasgressore è già stato portato alla responsabilità amministrativa per azioni simili durante l'anno.