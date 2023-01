Il gruppo Wagner recluta nuovi mercenari in Serbia? Il consigliere americano Chollet: «Il leader russo Prigozhin va fermato»

Il consigliere del Dipartimento di Stato americano Derek Chollet ha espresso forte preoccupazione per le attività del gruppo Wagner e i suoi presunti tentativi di reclutare soldati in Serbia. Il consigliere americano ha detto di aver espresso queste preoccupazioni durante i colloqui a Belgrado con il presidente serbo Aleksandar Vucic. «Abbiamo visto che il Gruppo Wagner sta cercando di reclutare soldati dalla Serbia e altrove e questo è qualcosa che pensiamo non possa sopportare», ha detto ai giornalisti dopo l'incontro il politico americano.





«Non so se sono preoccupati in Serbia, abbiamo parlato delle nostre preoccupazioni e non vediamo l'ora di lavorare con il governo qui a Belgrado e altrove dove Wagner è attivo per porre fine alle loro attività», ha aggiunto Chollet.

Nuove reclute

Secondo quanto riferito, il gruppo Wagner, di proprietà dell'oligarca russo Yevgeny Prigozhin, è stato attivo in dozzine di stati per lo più africani, collaborando con i governi alla propaganda filo-russa e ad altri progetti militari e politici. Il gruppo si è vantato della sua presenza in Serbia, l'unico stato europeo oltre alla Bielorussia che non ha aderito alle sanzioni internazionali contro la Russia per la sua guerra contro l'Ucraina. Il gruppo avrebbe annunciato l'apertura dei suoi uffici a Belgrado, cosa poi smentita. Il portale di propaganda di Mosca Rt, che ha recentemente avviato il suo sito di notizie online in lingua serba in Serbia, ha pubblicato l'annuncio di reclutamento di Wagner in cerca di combattenti in Ucraina, affermando che il gruppo offre incentivi «più che allettanti». Chollet ha affermato che il Wagner Group è «in azione in modi terribili in tutto il mondo, che sia in Libia, nella Repubblica Centrafricana o proprio ora in Ucraina».

Le mosse di Prigozhin

Chollet ha affermato che il Wagner Group è «in azione in modi terribili in tutto il mondo, che sia in Libia, nella Repubblica Centrafricana o proprio ora in Ucraina. Il gruppo, che secondo quanto riferito comprende un ampio contingente di detenuti reclutati nelle carceri russe, ha guidato gli attacchi nell'Ucraina orientale, comprese le feroci battaglie a Soledar e Bakhmut. Prigozhin e il suo gruppo sono stati oggetto di sanzioni statunitensi per anni e gli Stati Uniti hanno recentemente adottato ulteriori misure per cercare di controllare l'accesso di Wagner alle armi. I mercenari del gruppo Wagner sono stati anche accusati da paesi occidentali ed esperti delle Nazioni Unite di numerose violazioni dei diritti umani in tutta l'Africa, tra cui Repubblica Centrafricana, Libia e Mali.



I timori degli Stati Uniti

Il Segretario di Stato Antony Blinken ha annunciato di aver designato il Gruppo Wagner come «entità di particolare interesse» per le sue attività nella Repubblica Centrafricana. Chollet ha anche esortato la Serbia a introdurre sanzioni contro il suo tradizionale alleato slavo, la Russia. «Crediamo che i paesi dovrebbero sottoscrivere le sanzioni, e il motivo per cui lo crediamo è perché le azioni della Russia non solo devono essere condannate, ma devono anche essere punite», ha affermato.«La Russia ogni giorno persegue una guerra brutale e ingiustificata contro l'Ucraina. Dobbiamo restare uniti, per garantire che questo comportamento sia chiaro che questo comportamento è inaccettabile». L'inviato degli Stati Uniti questa settimana ha lanciato un tour di diverse nazioni balcaniche in una visita incentrata sugli sforzi internazionali per aiutare a normalizzare le relazioni tra Kosovo e Serbia dopo settimane di accresciute tensioni. L'ex provincia serba ha dichiarato l'indipendenza nel 2008, qualcosa che Serbia e Russia non riconoscono.