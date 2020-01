Greta Thunberg, dalla foto a Davos viene tolta l'attivista di colore: è bufera

Greta Thunberg furiosa per lo scivolone dell'Associated Press che ha diffuso una foto di Davos tagliando l'attivista ugandese Vanessa Nakate, l'unica di colore nello scatto. E' stata la stessa Nakate a denunciare l'accaduto in un tweet, ricevendo le scuse dell'Ap che ha riemdiato all'errore sostituendo la foto con quella originale.



Everyone saying that I should position myself in the middle is wrong!

Does an African activist have to stand in the middle just because of fear of being cropped out?

It shouldn't be like this! pic.twitter.com/PR544GIv7g

— Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 25, 2020