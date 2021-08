Covid, in Grecia coprifuoco e divieto di musica a Zante e La Canea

In Grecia è stato imposto il coprifuoco e bandita la musica nei locali a Zante e La Canea. Le restrizioni, in vigore da oggi per almeno una settimana, seguono il nuovo aumento di contagi nelle località turistiche. Lo hanno annunciato le autorità. Le due località turistiche dovranno imporre un coprifuoco tra l'una e le sei di notte, come quello messo in atto sull'isola di Mykonos a luglio, oltre al divieto totale di musica nei bar, ristoranti e discoteche. Sono vietati anche gli assembramenti di più di 20 persone. Gli organizzatori di raduni privati, rischiano una multa fino a 200.000 euro.

APPROFONDIMENTI IL RACCONTO Variante Delta, positiva al ritorno da Mykonos. La 18enne racconta... COVID19 Grecia, Mykonos e Ios nella dark list per la variante Delta: inviati...

Variante Delta, positiva al ritorno da Mykonos. La 18enne racconta l'incubo su TikTok: «Io in quarantena»

Queste nuove restrizioni sono state raccomandate da un comitato di esperti sanitari del Paese, dopo l'aumento dei casi di coronavirus nelle due isole negli ultimi giorni. Queste due destinazioni, molto frequentate durante la stagione turistica, presentano il rischio di un'impennata di infezioni. La situazione sanitaria in Grecia continua a peggiorare principalmente a causa della diffusione della variante Delta. Attualmente, 192 persone sono in terapia intensiva negli ospedali di tutto il Paese. Il numero totale di casi ha raggiunto quota 503.885 con oltre 13 mila morti.

Cina, anche Nanchino chiude i siti turistici: dopo i nuovi casi di Covid, sarà sanificato l'aeroporto