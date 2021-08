Turisti ad Atene accolti dall'odore del fuoco: il racconto di un'italiana

Continuano gli incendi in Grecia e l'emergenza crea difficoltà anche al settore turistico: anche il Partenone di Atene è stata chiuso nella giornata di ieri. In questa infuocata estate 2021 la spensieratezza delle vacanze è interrotta da qualche attimo di paura che arriva via sms: è il messaggio di allerta del governo greco che mette in guardia sul pericolo incendi. «È arrivato contemporaneamente sui telefoni di tutti». Era lo scorso giovedì pomeriggio e Daniela Alfieri, partita da Roma con il fidanzato, era appena giunta nella capitale greca, accolta da «un odore acre nell'aria, temperature molto alte, intorno ai 45 gradi percepiti, aria immobile», racconta all'ANSA, «già all'atterraggio si vedeva il fumo nell'aria. Non una spessa coltre di fuliggine, ma c'era».

È l'emergenza incendi in Grecia, che da giorni divampano anche alle porte della capitale, e che rischia adesso di bloccare i turisti in queste ore in arrivo ad Atene per poi raggiungere le isole. Anche, naturalmente, molti italiani. «Noi ci siamo imbarcati e siamo adesso a Naxos. Dove non c'è né pericolo né paura - spiega ancora Daniela - ma mi arrivano notizie di persone bloccate ad Atene. Da quello che so al Pireo non stanno facendo imbarcare chi è in viaggio con l'auto e le autostrade che portano verso nord sono chiuse». C'è così chi pensa anche di fare marcia indietro e cerca un volo per rientrare in Italia, in mancanza di un piano B. L'indicazione del governo è chiara, lo si legge nel messaggio che arriva sui telefoni in inglese e in greco: «Pericolo estremo di incendi nei prossimi giorni. Evitare attività che possano causare incendi. L'accesso a boschi e aree boschive è proibito. Evitare viaggi non necessari. Se si vede fumo o fuoco nelle vicinanze chiamare immediatamente i vigili del fuoco». E intanto in TV un canale all news viene dedicato esclusivamente agli aggiornamenti sugli incendi. «È tutto in greco, naturalmente - spiega Daniela - ma comunque abbiamo le immagini».

