Incendi in Grecia, mamma perde il marito e i due figli: «Sento ancora le loro voci»

di Alessia Strinati

Lestanno mettendo in ginocchio lae tra i tanti drammi c'è quello di una mamma e moglie che in uno degli incendi ad AteneI Fytros si trovavano alla periferia della città quando sono stati sorpesi dalle fiamme, per loro non c'è stato scampo e si è salvata solo la mamma dei bambini perché non era con loro.«So che mio marito Grigoris avrà fatto tutto il possibile per salvarli. E so che se non ce l'ha fatta è semplicemente perché quella era la volontà del Signore», ha scritto in una lettera, come riporta la stampa locale . La donna racconta di aver sentito il figlio Andrea poco prima della tragedia che le diceva di avere paura, ma anche di non raggiungerli perché temeva per la sua incolumità. «Ho provato ad avvicinarmi, a raggiungerli. Quattro ore ho provato, in tutti i modi possibili. Poi, quando ho abbandonato l'ultimo tentativo, ho pensato che forse sarebbe stato meglio non rischiare anch'io, in modo da poter aiutare mio marito e i miei figli se ce ne fosse stato bisogno».La prima che pare sia morta è stata Evita, la figlia più piccola, poi il marito Greg e Andrea. La donna è distrutta dal dolore, è in attesa di poter riconoscere i corpi ma ha affermato di aver perso tutto.