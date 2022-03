Ucraina, l'hashtag “Grazie Putin” spopola su Twitter: «Hai smascherato l'Europa». Ma è pioggia di critiche

«Grazie Putin». Chi entrerà oggi su Twitter troverà tra le tendenze in Italia l'hashtag che inneggia al leader russo. Una frotta di anti-Ue si sono riuniti sotto questa dicitura, per attaccare via social l'Italia e l'Europa. Oltre tremila tweet, per ringraziare lo zar di aver «rivelato il vero volto dell'Europa», o di aver «attaccato il male».

Tra i tanti commenti, che hanno contribuito a portare in tendenza l'hashtag, anche gli oppositori. «Ma perché non vi arruolate direttamente con l'esercito russo?», si legge. «Odiate l'Italia e l'Europa, però state ancora qui», un altro commento.

Grazie Putin per aver ribadito l'ovvio: l'#UE è una montagna di merda. — Christian Di Marco (@christian_fsi) March 3, 2022

Grazie Putin per avermi confermato ancora una volta quanto l'UE faccia schifo e quanto i popoli siano pecore totalmente comandate dai media. — 𝕰𝖋𝖊𝖘𝖙𝖔 Гефест🧱 🎹🎸💻📽🏍🇨🇦 (@Efesto88) March 3, 2022

Putin inneggiato su Twitter

I social sono l'ultimo fronte della "resistenza" pro-Putin. Al parlamento e in televisione anche i più accaniti sostenitori del leader del Cremlino si sono dileguati. Invece i social, dove spesso chi scrive lo fa sotto falso nome, sono diversi i profili che continuano a inneggiare a Putin, anche dopo l'invasione all'Ucraina. «Sto con te, non mollare», si legge tra i commenti. Ma sono anche tante le risposte sarcastiche: «Grazie Putin per avermi ricordato che gente c'è in giro».