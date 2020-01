Gratta e Vinci, incassa 112mila euro: donna ritrovata in strada a camminare in stato di choc

Ultimo aggiornamento: 16:41

La troppa euforia ha giocato un brutto scherzo ad una donna che, dopo aver acquistato un 'Gratta e vinci', aveva scoperto di aver vinto una cifra pari a oltre 112mila euro. La fortunata vincitrice, la cui identità non è stata rivelata, aveva avuto la lucidità di consegnare il biglietto vincente al figlio ma poi ha deciso di uscire a fare due passi per sfogare quell'improvvisa adrenalina.LEGGI ANCHE....> Teramo, con un Gratta e Vinci porta a casa centomila euro Alla fine, la donna è stata trovata a camminare per strada, di notte, a diversi chilometri da casa, in apparente stato confusionale. A riportarlo è il portale The State: la donna, che vive a Columbia, nella Carolina del Sud, aveva vinto 125mila dollari dopo aver comprato un 'Gratta e vinci' in una stazione di servizio a poca distanza da casa. «Ho grattato il biglietto e mi sono subito accorta di aver vinto» - ha dichiarato la donna, che ha chiesto di rimanere anonima - «Ero sotto choc, incredula, l'ho dato subito a mio figlio perché lo conservasse. Non riuscivo a prendere sonno e sono uscita a fare una passeggiata ed ho percorso diversi chilometri senza accorgermene».