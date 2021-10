Gran Bretagna, paramedici: «Rischio di 6 ore di attesa per le ambulanze quest'inverno»

La Gran Bretagna ha registarto ieri un nuovo balzo di contagi con 49.156 nuovi casi positivi e 45 decessi. Nel Paese con il dilagare del contagio si rischia di aspettare ore per un'ambulanza anche per un infarto. Queste inverno attese fino a sei ore saranno «la normalità », ha avvertito Richard Webber, portavoce del Collegio dei paramedici, intervistato dall'agenzia stampa britannica Press Association.

Già adesso può succedere di aspettare un'ambulanza per quattro o sei ore, mentre davanti a pronto soccorso ci sono file anche di «15 ambulanze» in attesa di scaricare i pazienti e il numero di emergenza 999 è intasato. In questo modo tutto si rallenta, lo staff delle ambulanze tratta «tre o quattro incidenti per turno, mentre normalmente se facevano otto», racconta Webber, aggiungendo che molti sono costretti a lavorare anche tre ore in più. La regione dei West Midlands è la più colpita, con attese per le ambulanze anche di otto ore. Webber ha sottolineato come la situazione dei pronto soccorso migliori in genere d'estate. «Ma questa volta - avverte - non è stato così e per questo temo sarà un lungo inverno. Attualmente la situazione è paragonabile a quello che si vive a gennaio, quando capita che l'esercito venga a darci una mano, così mi chiedo cosa succederà quando raggiungeremo il picco in inverno».

