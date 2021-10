Gran Bretagna, nessun Paese in "lista rossa" dal primo novembre

Dal 1 novembre in Gran Bretagna nessun Paese sarà più presente in "lista rossa", ovvero in quell'elenco di destinazioni considerate ad alto rischio epidemiologico. A riferirlo è il Foreign Office, precisando che nei prossimi giorni saranno rimossi i sette Stati che ancora fanno parte della lista ovvero Colombia, Repubblica Domenicana, Ecuador, Haiti, Panama, Perù e Venezuela. I passeggeri che tornano in Inghilterra da queste destinazioni non dovranno più entrare in quarantena in hotel. La 'lista rossa' rimarrà comunque come strumento per la lotta alla diffusione del virus ed in particolare delle varianti. Le autorità britanniche, infatti, ogni tre settimane valuteranno eventuali inserimenti e imporranno restrizioni in caso di necessità per proteggere la salute pubblica.

Nel frattempo tornano seppur di poco sotto quota 40.000 i contagi da Covid nel Paese, indicati a 39.842, oltre 4000 meno di ieri, su 916.000 test eseguiti. E confermati in calo su base settimanale (di quasi il 10%) dopo un mese d'incremento della curva. In discesa pure i morti, conteggiati nelle ultime 24 ore a 165 (40 meno di ieri), mentre rallenta l'aumento del totale dei ricoveri in ospedale: da 8800 a 8900 circa, ancora lontano in proporzione dai picchi di 39.000 registrati all'epoca delle precedenti ondate della pandemia grazie all'effetto barriera attribuito al doppio vaccino somministrato finora nel Paese a un 80% della popolazione over 12.