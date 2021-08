Gran Bretagna, calano morti e ricoveri: trend inferiore alle previsioni nonostante riaperture

In Gran Bretagna continuano a calare le cifre delle vittime e dei ricoveri per Covid-19, che rimangono inferiori alle stime pessimistiche nonostante le riaperture. Ora il Paese abolisce anche la quarantena per chi viene dalla Francia. La Gran Bretagna registra tuttavia un nuovo rimbalzo a quota 29.312 dei contagi da Covid alimentati nelle 24 ore dalla variante Delta. Tornano a scendere invece i ricoveri negli ospedali sotto il totale di 6000 pazienti complessivi e i morti giornalieri si attestano a 119 (con qualche recupero statistico di dati riferiti al weekend), una ventina meno di ieri. Lo certificano i numeri ufficiali diffusi oggi dalle autorità sanitarie, a conferma di una quadro comunque meno pesante delle stime più negative avanzate al momento della revoca di quasi tutte le restrizioni residue del lockdown introdotta in Inghilterra a partire da oltre due settimane fa dal governo di Boris Johnson e di una tendenza al calo generalizzato dei casi su base settimanale dopo i picchi di oltre 50.000 contagi quotidiani toccati a luglio.

Green pass, come andare in Grecia, Spagna, Francia e altre nazioni? Le regole e il nodo quarantena

Intanto la somministrazione dei vaccini - in attesa di essere estesa nel Regno a sedicenni e diciassettenni, come deciso oggi - si avvicina a 86 milioni di dosi: con l'88,7% della popolazione adulta over 18 già coperta con da prima dose e il 73,2% da due.

«Avrei dovuto seguire il consiglio di fare il vaccino», No vax si pente poco prima di morire a 42 anni

Il governo britannico ha annunciato che anche i viaggiatori in arrivo dalla Francia, se completamente vaccinati contro il Covid, non saranno obbligati alla quarantena. Questa decisione era già stata presa il mese scorso per gli arrivi dagli Stati della cosiddetta lista 'ambra' dei viaggiatori immunizzati con i vaccini approvati negli Usa e nell'Unione europea. La Francia ne era stata esclusa per il diffondersi della cosiddetta variante Beta, sebbene essa riguardasse soprattutto i territori d'oltremare, in particolare La Reunion. Le autorità di Parigi avevano definito «discriminatoria» l'esclusione. La nuova decisione riguardante la Francia entrerà in vigore alle 4 ora britannica di domenica prossima.