Texas al gelo, ma il Governatore Cruz parte per il caldo di Cancun (e lascia il cane a casa)

Dal freddo del Texas al caldo di Cancùn. La fuga del governatore americano Ted Cruz si è consumata lo scorso weekend. Ma invece di durare tre giorni, è finita in 12 ore. Mercoledì è partito alla volta del Messico, dove il clima è decisamente migliore. Subito, però, si è ricreduto. Una bufera mediatica l’ha travolto e Cruz, allora, giovedì è tornato a casa. Si è scusato. E ha aggiunto che era partito solo per accompagnare le figlie di 10 e 12 anni. Ma così non sembra. Visto che i media americani hanno rintracciato alcuni messaggi che la moglie di Cruz ha inviato alle amiche. E in cui le invitata a passare il weekend da loro.

L'ondata di freddo in Texas ha ripercussioni sul mercato globale dell'energia

"It was obviously a mistake. In hindsight, I wouldn't have done it. I was trying to be a Dad," Sen. Ted Cruz says after receiving criticism for flying to Mexico with his family during a major winter storm in Texas. pic.twitter.com/y8x22DxTgA — Daily Caller (@DailyCaller) February 19, 2021

Lasciato da solo il cane a casa

La curiosità della vicenda che ha coinvolto Ted Cruz è che ha lasciato solo il cane. Lui se n'è andato insieme alla famiglia, moglie e figli, al caldo. L'animale, invece, è rimasto nel freddo del Texas. Il governatore ha subito risposto, dicendo che ha lasciato il cane in custodia a una delle persone che controllano la sua casa.

Just drove by Ted Cruz’s house in Houston. His lights are off but a neighbor told me the block got its power back last night. Also, Ted appears to have left behind the family poodle. pic.twitter.com/TmLyGQkASy — Michael Hardy (@mkerrhardy) February 18, 2021

Chi è Ted Cruz

Ted Cruz è un politico e avvocato statunitense. Dal 2013 è senatore degli Stati Uniti per il Texas. È stato consulente politico di George W.Bush dal 2003 al 2008 ed è un repubblicano conservatore. Contrario all’aborto, ai matrimoni gay e alla limitazione del traffico delle armi. Si oppone anche all’immigrazione. Sul tema sostiene in particolare che negli Stati Uniti dovrebbero entrare solo cristiani.

Texas in emergenza, bufera sul senatore Cruz che va in vacanza in Messico

Lo scontro con Joe Biden

Cruz si è scontrato di recente con Biden. Qual è il tema? Proprio quello climatico. Ted Cruz si è infatti detto contrario al reintegro degli Stati Uniti negli accordi sul clima di Parigi. Il presidente americano, invece, si era detto favorevole a reintegrare gli USA negli accordi. La reazione del senatore Repubblicano Ted Cruz a fine gennaio è stata chiara. Ha commentato su Twitter che «aderendo nuovamente all’accordo sul clima di Parigi, il presidente Biden dimostra di essere più interessato al punto di vista dei cittadini di Parigi che al lavoro dei cittadini di Pittsburgh (ndr, la città dove Biden è nato)».

Biden al G7: «Cina e Russia una minaccia. Rischio ritorno alla guerra fredda»

Perché in Texas non funzionano i riscaldamenti

In Texas 3 milioni di persone al gelo. Perché? Viste le temperature molto basse, la gran parte delle persone ha acceso il riscaldamento. Questo ha portato la Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), società che gestisce la rete elettrica dello Stato, a interrompere il servizio in alcune aree. E questo è stato motivo di scontro tra dem e repubblicani. Biden, tra i primi provvedimenti che ha preso, ha deciso di bloccare la trivellazione per ottenere il petrolio. E così i repubblicani l'hanno accusato che i problemi erano dovuti alla sua scelta, che non aveva permesso sufficiente energia. Ma così non è.

Gelo record in Texas: milioni senza luce. Scarseggiano anche cibo e acqua

