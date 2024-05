Gotland, dove si trova l'isola svedese che è diventata un obiettivo di Putin

Gotland è balzata agli onori delle cronache in queste ore perché sarebbe un obiettivo di Putin.

L'esercito svedese ne ha da tempo rafforzato le difese nell'ipotesi di scenario di "guerra baltica". Ma dove si trova Gotland? L'isola è la più grande della Svezia, situata nel Mar Baltico. Si trova a circa 90 km dalla costa svedese e a 130 km da quella lettone. Superficie: Circa 3.140 km². Capoluogo: Visby, una città medievale che è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.

Gotland, l'isola svedese (un tempo smilitarizzata) obiettivo di Putin. Il comandante dell'esercito: «Vuole il Baltico»

Gotland, la storia

Periodo preistorico: Gotland è stata abitata sin dall'epoca neolitica, con numerosi siti archeologici che testimoniano la presenza umana antica.

Epoca vichinga: Durante il Medioevo, Gotland era un importante centro commerciale per i Vichinghi grazie alla sua posizione strategica nel Baltico.

Dominazione straniera: L'isola è stata sotto il controllo di diverse potenze, tra cui la Danimarca, l'Ordine Teutonico e la Lega Anseatica, prima di tornare sotto la sovranità svedese nel XVII secolo.

Economia

Agricoltura: L'agricoltura è un settore importante, con coltivazioni di cereali, patate e ortaggi.

Turismo: Il turismo è una fonte significativa di reddito, attratto dalle spiagge, dalla natura e dalla ricca storia culturale di Gotland.

Industria creativa: Negli ultimi anni, l'isola è diventata un centro per l'industria creativa, con numerosi artisti e designer che vi si sono stabiliti.

Gotland, l'isola svedese obiettivo di Putin

Cultura

Festival medievale: Ogni anno, Visby ospita la Settimana Medievale, un evento che celebra il patrimonio medievale dell'isola con rievocazioni storiche, mercati e spettacoli.

Arte e artigianato: Gotland è famosa per i suoi artigiani, in particolare per la lavorazione del vetro e della ceramica.

Letteratura: L'isola è stata un'ispirazione per numerosi scrittori e poeti svedesi.

Attrazioni principali

Visby: La città medievale con le sue mura ben conservate, le rovine di chiese antiche e le strade acciottolate.

Raukar: Le formazioni rocciose calcaree lungo la costa nord-orientale dell'isola.

Chiese medievali: Gotland ospita circa 92 chiese medievali, molte delle quali ancora in uso e ben conservate.

Riserva naturale di Stora Karlsö: Un'isola vicina famosa per la sua flora, fauna e le rovine di una basilica medievale.

Russia, i sabotaggi per destabilizzare l'Europa: dalle esplosioni nei depositi di armi ai politici comprati

Ambiente e natura

Clima: Gotland ha un clima temperato, influenzato dal Mar Baltico, con estati miti e inverni freddi.

Flora e fauna: L'isola ospita una ricca biodiversità, con numerose specie di uccelli, piante rare e un ambiente marino unico.

Curiosità

Mitologia: Gotland è legata a numerose leggende e miti vichinghi, e viene spesso citata nelle saghe nordiche.

Cinema: L'isola è stata usata come location per diversi film svedesi grazie ai suoi paesaggi pittoreschi. Gotland rappresenta un mix affascinante di storia, cultura e natura, rendendola una destinazione unica sia per i turisti che per gli appassionati di storia.