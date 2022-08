Mikhail Gorbaciov, chi era l'uomo che pose fine alla Guerra Fredda (e vinse il Nobel per la Pace nel 1990)

Ottavo e ultimo leader dell'Unione Sovietica, Mikhail Sergeyevich Gorbachev è stato Segretario Generale del Partito Comunista dal 1985 al 1991. È morto oggi a 92 anni.

Mikhail Gorbaciov, chi è l'uomo della Perestrojka (dalla quale fu schiacciato)

Le umili origini

Nato da una povera famiglia di contadini di origini russe e ucraine, è cresciuto sotto il governo di Joseph Stalin, in gioventù gestiva mietitrebbie in una fattoria collettiva prima di entrare a far parte del Partito Comunista, che poi governò l'Unione Sovietica come uno stato a partito unico secondo l'interpretazione prevalente della dottrina marxista-leninista.

La laurea in giurisprudenza

Mentre studiava all'Università statale di Mosca, sposò la sua compagna di studi Raisa Titarenko nel 1953 prima di conseguire la laurea in giurisprudenza nel 1955. Dopo la morte di Stalin, divenne un convinto sostenitore delle riforme di destalinizzazione del leader sovietico Nikita Khrushchev.

La carriera politica

È stato nominato Primo Segretario del Partito del Comitato Regionale di Stavropol nel 1970, carica in cui ha supervisionato la costruzione del Grande Canale di Stavropol . Nel 1978 tornò a Mosca per diventare segretario del Comitato Centrale del partito e nel 1979 si unì al Politburo di governo. Entro tre anni dalla morte del leader sovietico Leonid Brezhnev, in seguito ai brevi regimi di Yuri Andropov e Konstantin Chernenko, il Politburo elesse Gorbaciov segretario generale nel 1985.

Il ritiro dalla guerra sovietico-afghana

Sebbene impegnato a preservare lo stato sovietico e i suoi ideali socialisti, Gorbaciov credeva che fosse necessaria una riforma significativa, in particolare dopo il disastro di Chernobyl. Si ritirò dalla guerra sovietico-afghana e si imbarcò in vertici con il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan per limitare le armi nucleari e porre fine alla Guerra Fredda. A livello nazionale, la sua politica di glasnost ("apertura") consentiva una maggiore libertà di parola e di stampa, mentre la sua perestrojka ("ristrutturazione") cercava di decentralizzare il processo decisionale economico per migliorare l'efficienza. La sua democratizzazionele misure e la formazione del Congresso eletto dei deputati del popolo hanno minato lo stato monopartitico.

Il fallito colpo di Stato del 1991

Gorbaciov ha rifiutato di intervenire militarmente quando vari paesi del blocco orientale hanno abbandonato il governo marxista-leninista nel 1989-1990. Internamente, il crescente sentimento nazionalista minacciò di frantumare l'Unione Sovietica, portando gli intransigenti marxisti-leninisti a lanciare il fallito colpo di stato di agosto contro Gorbaciov nel 1991. Sulla scia di ciò, l'Unione Sovietica si sciolse contro i desideri di Gorbaciov e si dimise. Dopo aver lasciato l'incarico, ha lanciato la sua Fondazione Gorbaciov , è diventato un critico vocale dei presidenti russi Boris Eltsin eVladimir Putin e ha fatto una campagna per il movimento socialdemocratico russo.

Il premio Nobel per la Pace

Ampiamente considerato una delle figure più significative della seconda metà del XX secolo, Gorbaciov rimane oggetto di controversia. Il destinatario di una vasta gamma di premi, tra cui il Premio Nobel per la Pace , è stato ampiamente elogiato per il suo ruolo fondamentale nel porre fine alla Guerra Fredda, introducendo nuove libertà politiche nell'Unione Sovietica e tollerando sia la caduta delle amministrazioni marxiste-leniniste nell'est e l'Europa centrale e la riunificazione della Germania . Al contrario, è spesso deriso in Russia per aver accelerato la dissoluzione sovietica, un evento che ha portato a un declino dell'influenza globale della Russia e ha accelerato il collasso economico.