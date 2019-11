Trovata morta in casa la cantante K-pop Goo Hara: aveva 28 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia ha sconvolto gli appassionati della K-Pop music., stella della musica coreana, è stata trovata morta in casa dalla polizia di Seoul. Le indagini sulla morte dell'artista, 28 anni, sono state avviate immediatamente dopo il ritrovamento del corpo. Goo Hara, per anni componente della band "Kara", è stata trovata priva di vita domenica 24 novembre.A maggio l'artista era stata ricoverata in ospedale dopo un tentativo di suicidio. E proprio dall'ospedale, qualche mese fa, aveva chiesto scusa ai suoi fans: «Mi dispiace aver creato dispiacere e confusione. Mi sto riprendendo dopo una serie di problemi. Ma d'ora in poi mi farò coraggio e mostrerà a tutti di stare bene».Goo Hara lo scorso anno aveva denunciato il suo ex compagno. Quest'ultimo l'aveva minacciata di pubblicare on line un video in cui la coppia faceva sesso. Tutte immagini riprese senza il consenso della ragazza