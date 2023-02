Arrivano i rinforzi: gli Stati Uniti sono pronti ad inviare il prossimo pacchetto di aiuti verso l'Ucraina.

Secondo indiscrezioni della stampa, gli Usa includeranno le Glsdb – Ground Launched Small Diameter Bomb – progettate dalla Boeing e dalla Saab svedese. Queste armi uniscono la tecnologia e la componentistica di una bomba d’aereo e un razzo. Il raggio d’azione rispetto ai sistemi usati finora passa da 80 a 150 chilometri: hanno una portata massima di 150 chilometri e potrebbero difendere efficacemente il Paese ucraino e alcune aree della Crimea settentrionale

Boeing e la svedese Saab hanno sviluppato «la bomba dal piccolo diametro» che può essere lanciata da terra.

È il frutto dell'unione della Gbu-39 Small Diameter Bomb e del motore a razzo M26, entrambi comuni negli inventari statunitensi.

Il Glsdb ha una lunghezza di 4 metri, un diametro di 30 centimentri e pesa circa 275 chili. Ha capacità di evitare terreni, sfondare caverne e invertire la propria pendenza.



L'arma utilizza una cassaforte elettronica integrata o un sistema di fusibili del braccio con due impostazioni di funzione, impatto e ritardo, per fornire una penetrazione profonda o un'altezza di esplosione precisa.

La bomba può essere lanciata da siti di lancio di razzi nascosti o protetti per evitare il rilevamento da parte delle forze nemiche e ingaggiare bersagli a 360°.

Se utlizzato da terra, un Glsdb ha una potenza di fuoco tale da uccidere vari bersagli, che vanno dai veicoli di uso comune ai bunker fortificati. Ciò implica che il suo impiego in Ucraina sarebbe una preoccupazione significativa per i soldati russi, che stanno già affrontando la furia del lanciarazzi Himars.

Un esperto di intelligence open source Benjamin Pittet ha spiegato perché l'arma potrebbe essere un «punto di svolta» per le forze ucraine, nominando alcuni siti russi di stretegica importanza e che il Glsdb potrebbe distruggere.

Il sistema dell'arma, che ha una portata massima di 150 chilometri, potrebbe coprire efficacemente il Paese ucraino e alcune aree della Crimea settentrionale.

🇺🇦🧵

The next U.S. military package for Ukraine is rumored to contain Ground-Launched Small Diameter Bomb a long range precision munition. This thread will try to explain why this could be a game-changer. pic.twitter.com/DYbObH5Flu

— Benjamin Pittet (@COUPSURE) January 18, 2023