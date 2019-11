© RIPRODUZIONE RISERVATA

HONG KONG L’Università di Hong Kong chiude i battenti e manda mail ai suoi studenti per spiegare che da oggi le lezioni saranno solo online. Il campus chiude e interrompe le lezioni perché, si legge nella mail, è diventato pericoloso il tragitto casa-università.Gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine sono infatti sempre più pesante e le dimostrazioni non sono più relegate ai fine settimana, ma quotidiane.Da qui la sospensione delle lezioni e la decisione di chiudere il Campus universitario. Ma nella seconda mail si cela forse anche il motivo reale della chiusura. Ovvero evitare che l’università si trasformi in luogo di elaborazione delle proteste.Nella seconda mail inviata a tutti gli iscritti si legge infatti una sorta di appello agli studenti che pianificano dimostrazioni. Un’esortazione a non commettere atti di violenza dentro e fuori l’università, che comunque, da oggi tira giù, la saracinesca.