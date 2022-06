Giubileo della Regina, le pagelle: Elisabetta matriarca 10, la principessa Anna a cavallo in vesti militari 8

La Regina Elisabetta ha fatto le cose in grande: il suo Giubileo di platino, la famiglia reale riunita, il figliol prodigo (Harry) che torna all'ovile con consorte e pargoli. E tutti vissero felici e contenti? Forse. Intanto ecco le nostre pagelle in tempo reale.

Giubileo di Platino, i 70 anni di regno di Elisabetta. La Regina: «Guardiamo al futuro con entusiasmo»

Le pagelle

Regina Elisabetta: 10

Settant'anni di regno e non dimostrarli. Elisabetta saluta dal balcone, sorridente con abito celeste chiaro e cappellino abbinato. Stringe il bastone ma non sembra averne bisogno e, come la matriarca che è, intorno a lei raduna tutta famiglia. I tabloid titolano "Felice e gloriosa". Boom.

Kate Middleton 9

La Duchessa sceglie il bianco riciclando uno dei suoi blazer Alexander McQueen e il cappellino Philip Treacy (chi altro sennò?), perché ok il giubileo, ma in tempi di crisi non è il caso di darsi alle spese pazze. Kate ne è ben consapevole e sorride in carrozza con Camilla e i suoi tre bambini. Sempre "giusta".

Camilla Parker Bowles 7

Il Giubileo mette tutti di buonumore e quindi è tempo di promuovere anche l'odiata (da molti) Camilla, che guarda teneramente i nipotini di Lady Diana e sembra essersi messa d'accordo con Kate sui colori dell'outfit (comunque migliorabile)

George, Charlotte e Louis 10

Adorabili in abiti coordinati sui toni del blu, George con la giacca e Louis in stile marinaretto, si rendono involontari protagonisti di un siparietto sulla carrozza dove la sorella maggiore dice al piccolo di smettere di salutare (e lui continua, ovviamente). Sul balcone, poi, indica gli aerei della Royal Air Force che sfrecciano nel cielo e gli spiega cosa succede. Lanciatissima, anche come futura regina.

La principessa Anna 8

La sua passione per l'equitazione non è un mistero, ma in pochi sanno che la principessa Anna ha vinto anche molti trofei. E oggi invece della carrozza, a 72 anni ha in sfilato in sella al suo cavallo con tanto di divisa militare. Quando si dice potere alle donne.

Meghan Markle 8

Opportunista o spontanea? Se ne potrebbe dibattere a lungo: quello che dobbiamo però dire è che Meghan ha uno stile innato e siamo già innamorati del suo cappellino con fiocco blu (colore di super tendenza) in stile Pollyanna.