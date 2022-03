Tragedia al parco divertimenti di Orlando, 14enne scivola dal sedile e muore dopo un volo di 120 metri

Un ragazzino di 14 anni è morto dopo essere scivolato fuori dal proprio sedile ad un altezza di 120 metri dall'Orlando Free Fall al parco a tema Icon di Orlando. Filmati terrificanti hanno catturato la sua caduta. L'adolescente, ancora non identificato, è stato portato in ospedale ma è deceduto per le ferite riportate.

Adolescente muore all'Icon Park: è il secondo incidente in 2 anni

È il secondo incidente avvenuto nel parco in due anni. Nel 2020, un impiegato del parco è morto mentre lavorava alla giostra StarFlyer. La giostra, l'Orlando Free Fall, aperta a dicembre 2021, è alta 130 metri e può ospitare fino a 30 persone. La struttura precipita a terra a 120 chilometri orari e ruota attorno a una torre centrale. Dopo aver raggiunto la cima, i sedili si inclinano in avanti e precipitano verso il basso.

Would you ever ride the Icon Park Free Fall ride in Orlando Florida? #IconPark #orlando #florida pic.twitter.com/SAFB90YwlC — Andy Sanders (@4ndySanders) March 25, 2022

Non è stato immediatamente chiaro come l'adolescente si sia liberato dalla cintura di sicurezza della giostra e quale fosse il limite di età per accedervi. La polizia ha aperto un'indagine sull'incidente.